akash-kumar-dice-la-sua-su-tommaso-zorzi,-ilary-blasi-e-drusilla-gucci

Akash Kumar è stato fra i concorrenti dell’Isola dei Famosi più controversi di questa edizione, almeno in queste prime settimane.

Sin da subito è emerso anche per le polemiche createsi intorno al suo vero nome prima ed al suo reale colore degli occhi poi; non sono passate inosservate, inoltre, le numerose bordate che ha lanciato all’indirizzo dei colleghi naufraghi e degli opinionisti, in particolare contro Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.

I suoi strali contro i personaggi dell’Isola dei Famosi non si sono placati con la sua uscita dai giochi; anzi, Akash Kumar, attraverso le proprie dirette Instagram, ne ha approfittato per affondare la lama reiterando i suoi attacchi a Tommaso Zorzi del quale dice:

“Eravamo amici, però adesso lui fa il suo, fa l’opinionista. Gli devono dire, gli fanno dire ciò che lui deve dire, fa il suo lavoro. Ma non è tanto lui, dietro c’è qualcun altro. Comunque senza di me voglio vedere quanto share faranno da ora in avanti.” Tvblog

Nemmeno Drusilla Gucci è immune dalle critiche dell’ex naufrago che le rimprovera:

“Lei è estremamente delicata, io l’ho votata perché non aveva forze. Tanto voleva abbandonare anche lei, purtroppo ha dei brutti modi di rispondere, ma non solo a me, anche a dei cameraman certe volte. Però questa cosa potrebbe averla fatta per la fame.”

Ancora più detonante, infine, è la frecciatina lanciata ad Ilary Blasi: