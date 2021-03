Xiaomi annuncia la rivoluzione: importantissima novità – FOTO

Nel corso del Mega Launch di oggi pomeriggio, Xiaomi ha presentato una novità importante al grande pubblico

Giornata importantissima per Xiaomi, che ha da poco concluso il suo maxi evento Mega Launch. Tante le presentazioni che interessavano gli appassionati: dai nuovi smartphone ai device aggiuntivi, passando per servizi e annunci inaspettati. Soprattutto nella seconda parte dello spettacolo, l’azienda cinese ha dato il meglio di sé.

Si è parlato innanzitutto dello Xiaomi Mi Mix Fold, nuovo device top di gamma che sarà disponibile già a partire dalle prossime settimane. Arriverà anche Xiaomi Mi Laptop 15, pc caratterizzato da uno spettacolare schermo OLED. Ma a stupire tutti è stato un altro annuncio da parte dell’azienda: il cambio di logo. Totalmente inaspettato, è stato progettato dal designer Kenya Hara e poi illustrato nel corso del Mega Launch.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Amazon Prime, serie storica chiude i battenti: colpo al cuore per i fan

year. New look. New us.

Together with @haraken_tokyo, we’ve changed our logo! How do you like our new logo? #XiaomiMegaLaunch pic.twitter.com/bqi33ZC3vE

— Xiaomi (@Xiaomi) March 30, 2021