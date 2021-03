”wrap-yourself”:-alanui-presenta-la-sua-prima-collezione-di-coperte

Il confine tra l’homeware e l’abbigliamento è davvero sottile. Perché le nuove coperte per la casa di Alanui sono così fashion che viene voglia di avvolgersi dentro e indossarle per uscire di casa.

Il brand, che nasce con una proposta di cardigan in cashmere ispirati ai nativi americani, oggi debutta nel mondo della casa. Per l’occasione Carlotta Oddi, Direttore Creativo di Alanui, ha creato cinque diversi modelli di coperte, ispirate dalla wanderlust della collezione, dedicata all’escapismo. «Nel disegnarle ho immaginato di essere una pittrice di fronte a una grande tela bianca», spiega la designer. «Viviamo in un momento in cui non ci è possibile viaggiare e mi sono lasciata ispirare dai luoghi che più sento vicina e che mi attraggono, imbarcandomi in un viaggio con la mia mente».







Paesaggi tipici delle vaste terre del West Americano, doppiati con pattern Vichy, sono riprodotti attraverso intricati jacquard, a celebrare la straordinaria sperimentazione del brand nel knitwear. Corse di cavalli in libertà, canyon silenziosi e panorami di antichi cactus saguaro appaiono sulle coperte, come miraggi nel deserto, richiamando viaggi senza confini verso territori inesplorati.

La riconoscibile grafica del motivo Icon è declinata in due varianti colore differenti, mixando diverse tonalità del marrone e dell’azzurro, mentre una terza variante fonde armoniosamente l’iconografia western della collezione e l’heritage del primo pattern geometrico creato dal brand.

Realizzate utilizzando fili di cashmere rigenerato o lana vergine, trattati solo attraverso processi che impiegano esclusivamente risorse rinnovabili, ogni coperta è il risultato dell’impegno di Alanui a limitare l’impatto ecologico del brand.

Le coperte Alanui sono disponibili in selezionati stores e e-commerce internazionali e su farfetch.com.