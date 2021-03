Queste uova in cocotte sono un piatto unico goloso, un comfort food per quei giorni in cui la stagione è ancora fresca. Le cocotte sono delle piccole pirofile da forno, monoporzione, tipiche della cucina tradizionale francese, ma le uova al forno si fanno anche in Inghilterra e in molti altri Paesi. La ricetta tradizionale prevede solo panna e parmigiano, ma ci si può sbizzarrire con la fantasia, e creare gli accostamenti più vari. In questo caso la ricetta prevede riso, scalogni e prosciutto cotto.

In generale, sono di grande effetto una volta portate in tavola, soprattutto se si azzecca la cottura dell’uovo, che deve essere cotto nell’albume e semi liquido nel tuorlo, in modo da irrorare tutto il resto del contenuto della cocotte, una volta rotto. Il massimo della vita è mangiarle appena sfornate.

Qualche piccolo accorgimento: se preparate il riso in anticipo, lasciatelo ancora più al dente, e mantecatelo con un’altra generosa dose di burro, per tenere i chicchi staccati tra loro quanto più possibile. Per le dosi di riso: riempite una cocotte a circa 2/3, quella è la dose che vi serve per ogni ciotolina.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti



Tempo di cottura: 20 minuti



Tempo totale: 30 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

200 g Riso Carnaioli

1 Scalogno

20 g burro

1 l Brodo vegetale

4 Uova

100 g Prosciutto Cotto

Parmigiano Reggiano

Noce Moscata

Preparazione

Per preparare la ricetta delle uova in cocotte, cominciate con il mondare e tagliare lo scalogno, mettetelo in una pentola antiaderente con la noce di burro e fatelo rosolare dolcemente.

Versate il riso, tostatelo, poi coprite di brodo e fate cuocere, mescolando di tanto in tanto, per circa 13-14 minuti(deve risultare molto più al dente di un normale risotto e più asciutto).

Imburrate bene 4 cocotte, e versate dentro il risotto, schiacciando al centro con un cucchiaio per fare una conchetta.

Coprite di prosciutto cotto, rompete al centro un uovo, spolverate di parmigiano reggiano, grattugiate un po’ di noce moscata.



Infornate col grill al massimo per qualche minuto, nella parte più alta del forno: saranno pronte quando l’albume è diventato bianco.