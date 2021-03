una-vita,-anticipazioni-oggi-30-marzo:-emilio-prova-a-recuperare-con-cinta

Spread the love

Anticipazioni “Una Vita”, puntata del 30 marzo 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.10? Emilio e Cinta hanno avuto un’incomprensione legata alla prima notte di nozze, su cui Pasamar fantastica. La Dominguez ha preso male la faccenda. Cosa farà Emilio per rimediare all’equivoco? Come risponderà Cinta?

Marcia cerca di dimenticare Felipe. Santiago pare interessato a un baro, Bonifacio, che si aggira per il quartiere, ma Cesareo lo tiene d’occhio.

Santiago torna alla pensione ferito. L’uomo dice a Marcia di aver avuto una lite con un garzone al mercato. Cesareo gli intima di stare alla larga da “Il Guanto”. Santiago reagisce in malo modo.

Tra una lezione e l’altra di arte Maite e Camino sono sempre più vicine. In una situazione intima Maite indietreggia prima che le sue labbra tocchino quelle di Camino.

La maestra propone a Felicia di far studiare sua figlia all’Accademia di Belle Arti.

Emilio ha fatto allusioni sulla prima notte di nozze a Cinta, che ha interpretato male il pensiero del fidanzato.

Pasamar organizza un pranzo per la Dominguez per cercare di rimediare all’equivoco, ma la ragazza non si presenta. Continuano le incomprensioni fra i fidanzatini.

Ursula ha cercato senza riuscirci di insinuare in Felipe il dubbio che Genoveva lo stia ingannando. Santiago ha chiesto dei soldi alla Salmeron per lasciare Acacias con Marcia.

Dopo l’arresto di Cristobal Cabrera, l’assassino di Samuel che era tornato in città, Felipe ha affrontato Ursula, accusandola di essere stata lei a chiamare l’uomo nel quartiere, per uccidere Genoveva.

Ursula nega, ma Felipe giura che farà il possibile pur di vederla in carcere.

