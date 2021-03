un-damasco-prezioso-celebra-i-1600-anni-di-venezia

Spread the love

La sua storia è scritta nell’incontro tra Occidente e Oriente, nel commercio con Paesi lontani di spezie, preziosi e tessuti di ogni sorta: è a Venezia e alla sua tradizione millenaria che Rubelli ha deciso di dedicare un omaggio unico: un tessuto prezioso, un nuovo damasco in seta purissima che celebra i 1600 anni della Serenissima.

Rubelli San Polo

Il nuovo damasco si chiama “San Polo”, proprio come il sestiere veneziano ed è caratterizzato dalla raffinatezza, ricchezza e unicità della sua trama. Va ad affiancarsi a “San Marco”, lo storico damasco crespo che Rubelli ha nella sua collezione da oltre un secolo e che è entrato in palazzi come il Quirinale e il Ministero di Grazia e Giustizia a Roma, Palazzo Ducale, la Biblioteca Querini Stampalia e Palazzo Vendramin Calergi (il casinò) a Venezia, ma anche al Musée du Louvre a Parigi.

Rubelli San Polo

Il neo-nato “San Polo” è un damasco versatile e vivace: con una scala dimezzata rispetto a “San Marco”, cattura con i suoi colori “schietti” e smaglianti, vicini al gusto contemporaneo. Ad 8 varianti tono su tono fanno da contrappunto 8 varianti con ordito e trama in contrasto. Queste ultime sono il risultato di studiati abbinamenti di colore, frutto di contrapposizioni e antitesi cromatiche che esaltano gli effetti cangianti.

Rubelli San Polo

Il motivo decorativo ridotto e i colori nuovi e pieni di energia rendono San Polo un tessuto in grado di dialogare anche il mondo della moda: un damasco glamour che va oltre la decorazione e in grado di diventare protagonista di dettagli fashion.