sconto-in-negozio-per-i-vaccinati,-la-trovata-pubblicitaria-che-sa-di-misura-discriminatoria

Un buon pubblicitario raggiunge il suo scopo quando la pubblicità viene vista e diventa virale tra i consumatori.

Di sicuro, almeno dal punto di vista del marketing, la campagna pubblicitaria lanciata da Brico Market ha centrato il punto perché farà parlare di sé.

“10% di sconto su tutti gli articoli se ti sei vaccinato o se hai prenotato”, recita lo slogan a caratteri cubitali apparso sul sito del negozio e nei vari locali commerciali presenti in più regioni: Lombardia, Lazio e Sicilia.

Iniziamo col dire che, cliccando sul banner, si scoprono, come in ogni campagna pubblicitaria, le fregature: lo sconto del 10% vale solo per i prodotti giacenti in magazzino, non è cumulabile con le offerte in corso, gli articoli già in offerta continueranno ad essere venduti al loro prezzo. Inoltre l’iniziativa non è valida per tutti i prodotti che devono essere ordinati ai quali si applicherà il prezzo pieno.

Dunque, stiamo parlando di un 10% non sempre applicabile: uno sconto irrisorio per coloro che si vaccinano, soprattutto dopo le recenti notizie di effetti collaterali che hanno colpito diverse persone.

Del resto, come sappiamo, molti dei vaccini Covid utilizzano una tecnologia nuova, in precedenza applicata solo a farmaci oncologici. Alcuni, come quello di Astrazeneca, contengono ogm, organismi geneticamente modificati, sulla cui sicurezza la scienza è molto divisa.

Tutti hanno beneficiato di tempistiche accelerate nella sperimentazione, produzione e commercializzazione. Inoltre non conosciamo ancora le percentuali esatte di efficacia né possiamo esprimerci con certezza sulla loro sicurezza, come ha dichiarato un editorialista del British Medical Journal, voce autorevole nel campo dei servizio farmacologici, il professor Peter Doshi.

Le stesse multinazionali come Moderna e Pfizer hanno dichiarato che i dati definitivi saranno disponibili solo al termine della fase di sperimentazione, fissata tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.

Come se non bastasse, dicevamo, ci sono le continue notizie di effetti collaterali ed eventi avversi di persone che si sono sottoposte alla vaccinazione. Spesso il nesso di correlazione viene escluso subito dalla stampa e dai medici legali. Di certo è molto difficile provarlo senza accurate indagini e analisi.

In molti casi, come quello del carabiniere Pietro Taurino, deceduto 11 giorni dopo la prima dose a causa di una trombosi cerebrale, la magistratura ha aperto delle inchieste.

Se un domani una Procura dovesse scoprire il nesso causale tra la somministrazione del farmaco e la morte di una persona, come ne uscirebbe da un punto di vista etico un’azienda che ha fatto pubblicità a quel farmaco?

La stessa Scienza rivela che una persona, pur vaccinata, può infettarsi e infettare gli altri. Perché allora discriminare tra soggetti che si sono vaccinati e quelli che hanno deciso di non farlo?

L’articolo 3 della Costituzione stabilisce il principio di eguaglianza:

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Inoltre, un eventuale certificato o passaporto sanitario, che ponesse limitazioni o restrizioni a chi non ne è munito, sarebbe uno strumento incostituzionale e illegittimo.

La speranza è che tale campagna pubblicitaria non venga emulata da altre società e che non sia un primo passo verso forme di discriminazione più gravi come abbiamo notizia che sta succedendo in Israele.

Vale la pena fare campagne marketing su temi così sensibili come quelli dei trattamenti sanitari per i quali una persona ha il diritto di fare come meglio ritiene?

In base alla Costituzione italiana tali trattamenti sanitari devono essere lasciati alla libera scelta dei cittadini o imposti solo con una legge ordinaria, che rispetti, comunque, i diritti fondamentali della persona umana.

Trattandosi di una materia così delicata, che coinvolge libertà individuali ed esigenze collettive, sarebbe più opportuno che il marketing e il business ne stessero fuori, lasciando la questione a un dibattito serio con scienziati e giuristi. Ah, dite che è tutto business in questa nostra società globalizzata?

Claudio Messora