scongiurato-il-superlockdown-in-germania,-ma-rimangono-le-misure-restrittive

L’idea era quella di un super lockdown in Germania con la chiusura di tutte le attività.

Ma anche i leader di caratura internazionale possono commettere errori ed infatti, poche ore dopo l’annuncio della chiusura totale del Paese, Angela Merkel, è stata costretta a fare marcia indietro a causa delle numerose proteste innescatesi nello Stato.

Berlino si è animata con oltre mille cittadini scesi in strada per protestare contro le decisioni dell’esecutivo. La manifestazione si è svolta nei quartieri di Brandenburg e Prenzlauer Berg. Per citarne solo una.

“È un errore che deve essere chiamato come tale e bisogna correggere in tempo”. Lo ha detto la cancelliera in una dichiarazione tenuta subito dopo la conferenza fra Stato e Regioni.

La cancelliera ha sottolineato che si è trattato di un suo errore, affermando però anche che “è stato fatto per una buona ragione e cioè quella di frenare la terza ondata e far tornare indietro la curva dei contagi”.

Sembra comunque non esserci piena sintonia tra il primo ministro e i singoli Stati federali. Secondo indiscrezioni la leader politica non sarebbe soddisfatta del modo in cui gli stessi stiano implementando le misure anti-covid.

Ed ha aggiunto che “Se non agiranno seriamente si dovrà pensare ad un azione a livello nazionale”. E rifiutato l’incontro con gli Stati ha chiosato: “Non abbiamo bisogno di un incontro. Abbiamo bisogno che gli Stati agiscano”.

Un’opzione secondo la cancelliera sarebbe quella di modificare la ‘Legge sulla protezione dalle infezioni’ che stabilisce il comportamento dello Stato in determinati scenari per contenere le infezioni.

Intanto quali sono le regole presenti in Germania? Il governo tedesco ha imposto test obbligatori per chi arriva in Germania per via aerea, indipendentemente dal livello di rischio nei Paesi di provenienza. Non solo, è in discussione anche la possibilità di impedire ai cittadini tedeschi i viaggi all’estero, che al momento sono solo sconsigliati verso la Francia, la Danimarca, l’Austria e la Repubblica Ceca.

“Le aziende potrebbero anche dover implementare i test per il personale che non può lavorare da casa, se i lavoratori non riescono a farlo sufficientemente da soli”, ha sottolineato la cancelliera.

Per quanto riguarda le mascherine, dal primo aprile tutti dovranno indossare la mascherina ffp2 nei luoghi pubblici al chiusi, nei trasporti pubblici e per chi entra in negozi.

Altri provvedimenti più stringenti potrebbero interessare gli assembramenti, la possibilità di spostamenti interni e la proroga dell’obbligo di indossare le mascherine.

Quello che però è certo è che nelle intenzioni di Angela Merkel c’è la volontà di utilizzare il pugno duro.

