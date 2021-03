Quiz non avrà una seconda stagione

Quiz 2 non si farà

Non si farà la seconda stagione, niente Quiz 2. La serie trasmessa lo scorso anno da ITV è tratta dalla pièce teatrale “Bad Show: the Quiz, the Cough, the Millionaire Major” di Bob Woffinden e James Plaskett.

Ad adattarla per la televisione ci ha pensato James Graham, drammaturgo e autore di un episodio della terza stagione di The Crown, mentre dietro alla cinepresa c’è Stephen Frears, già regista di The Queen e della miniserie A Very English Scandal.

Nonostante lo scorso anno Quiz abbia riscosso un grande successo in patria, dove le tre puntate trasmesse dal 13 al 15 aprile sono state seguite da una media di 5 milioni e 300 mila telespettatori, la serie non avrà una seconda stagione.

continua a leggere dopo la pubblicità

Il motivo? La serie, disponibile su Timvision nel nostro Paese a partire dal 16 marzo, è stata concepita come una miniserie. Essendo tratta da uno spettacolo teatrale, Quiz è stata congegnata sin dal principio come una serie continuativa.

Questo significa che la seconda stagione non si farà perché non è mai stata pensata. Nonostante l’interesse del pubblico britannico nei confronti della vicenda del Maggiore Charles Ingram, la rete ITV non è tornata sui propri passi, preservando lo spirito originale del prodotto senza ordinarne altri episodi.

Quiz racconta la storia straordinaria e sensazionale di come Charles e Diana Ingram nel 2001 tentarono un’audace impresa nel quiz show Chi Vuol Essere Milionario?. Il Maggiore Ingram (Matthew Macfadyen), sua moglie Diana (Sian Clifford) con l’aiuto di un complice, Tecwen Whittock (Michael Jibson) che era seduto tra il pubblico sono stati accusati di barare per raggiungere il montepremi di un milione di sterline.

Capitanato da Matthew Macfadyen e Sian Clifford , il cast di Quiz include Mark Bonnar, Aisling Bea, Elliot Levey, Risteárd Cooper, Trystan Gravelle, Michael Jibson e Helen McCrory, con la partecipazione di Michael Sheen nel ruolo del conduttore Chris Tarrant.