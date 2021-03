paola-sguazzini-(sindaco-narzole):-“un-lavoro-enorme-quello-svolto-a-fossano-nel-week-end”

Paola Sguazzini (sindaco di Narzole) durante lo scorso fine settimana a Fossano

Paola Sguazzini, sindaco di Narzole, nel week-end appena trascorso ha partecipato all’organizzazione della somministrazione del vaccino a tutti i volontari della Protezione Civile, alla sede di fossanese del Coordinamento Territoriale. Presente come medico anestesista rianimatore e come primo cittadino narzolese.

L’abbiamo raggiunta telefonicamente: “Davvero un lavoro enorme quello svolto a Fossano, organizzato nei minimi dettagli, dalla Protezione Civile, e totalmente volontario. Sono stati 860, in totale, i volontari vaccinati in due giorni. In visita alla sede del Coordinamento Territoriale, anche, il presidente del Piemonte Cirio e l’assessore Icardi. Un risultato importante quello raggiunto in questo week-end e solo con i vaccini potremo uscire dall’emergenza. Colgo l’occasione per ringraziare Roberto Gagna (presidente del Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile di Cuneo ndr) per avermi chiesto di partecipare a questa iniziativa. Al momento, a Narzole, sono 19 le persone positive al Covid-19“.