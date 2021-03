I panini al latte sono uno di quei lievitati semplici che ricordano ad ognuno di noi l’infanzia, e , per chi è nato negli anni Ottanta e Novanta, anche le feste di compleanno. Come spesso accade per le ricette dei lievitati, ci sono molti passaggi e dei tempi morti per la lievitazione, prendetevi una giornata in cui dovete stare a casa, e saranno anche un ottimo svago.

Quello che rende questi panini così particolari è l’uso abbondante di latte e burro nella ricetta, che rende l’impasto morbido e conferisce quel sapore caratteristico, dolce e salato insieme. Sono ottimi da servire con gli affettati e i formaggi o da riempire con la crema di nocciole o la marmellata. Ma vanno bene mangiati anche così, magari accompagnati ad un infuso profumato o a un caffè forte sia a colazione che a merenda.

Nella ricetta è consigliato l’uso della planetaria, ma potete prepararli anche impastandoli a mano, sarà solo un po’ più faticoso. Surgelati, questi panini si mantengono ottimi, tirateli fuori circa due ore prima dell’utilizzo e magari dategli una rapida scaldata in forno.

Durata

Tempo di preparazione: 40 minuti



Tempo di cottura: 20 minuti



Tempo totale: 60 minuti (più 5 ore di lievitazione)

Dosi per

24 persone

Ingredienti

500 gr Farina Manitoba

70 gr Zucchero

1 Uovo

1 tuorlo

220 ml Latte fresco, temperatura ambiente

80 gr Burro temperatura ambiente

10 gr lievito di birra

1 tuorlo

1 cucchiaio Latte

Preparazione

Per preparare la ricetta dei panini al latte, cominciate con il preparare un lievitino con 90 gr di farina, il lievito sciolto in 100 ml di latte, e mettete il composto a lievitare, nel forno spento, fino al raddoppio.

Mettete la restante farina, il latte, lo zucchero e il lievitino nella planetaria e impastate col gancio per un paio di minuti: otterrete un composto che si sbriciola.



Unite prima l’uovo, impastate, e solo quando sarà del tutto assorbito aggiungete il tuorlo, fate assorbire poi unite poco alla volta il burro, sempre impastando. Non aggiungete altro burro fino a che il precedente non sarà ben amalgamato.

Otterrete un composto omogeneo e compatto, trasferitelo in una ciotola ampia, coprite con la pellicola e fate lievitare per tre ore, dovrà triplicare il suo volume.

Prendete due teglie, copritele con la carta forno, con la bilancia formate dei panini di 30 gr l’uno, metteteli a lievitare, ben distanziati, per un’ora.



Accendete il forno a 180 gradi, mentre si scalda mettete in un bicchiere il tuorlo e il cucchiaio di latte, mescolate e con un pennello spennellate i panini.



Infornate per circa 20 minuti, sfornate e fate raffreddare.