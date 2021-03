Oggi è un altro giorno, Serena Bortone intervista Alessandro Tersigni e il web si rivolta, la Bortone duramente attaccata

Spread the love











Nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno, andata in onda ieri lunedì 29 marzo 2021, pare che la conduttrice ad un certo punto abbia dato spazio ad una delle fiction di grande successo di casa Rai. Stiamo parlando de Il Paradiso delle signore, la popolare fiction che da diversi anni ormai va in onda su Rai 1 e che è diventata un vero punto di riferimento per milioni di telespettatori.

Oggi è un altro giorno, in studio ospite Alessandro Tersigni

Nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone ha ospitato in studio Alessandro Tersigni, il quale nella fiction, interpreta il noto imprenditore Vittorio Conti. Sembra che in tanti abbiano apprezzato il suo intervento in puntata, proprio perché il suo personaggio è molto amato. Ad ogni modo, se molti telespettatori sono stati felici nel vedere nello studio di Oggi è un altro giorno, l’attore de Il Paradiso delle signore, dall’altro sembra che molti si siano infastiditi da alcune domande poste dalla conduttrice a Tersigni.

Rivolta dei telespettatori sui social contro la conduttrice

Alcuni hanno commentato sui social, dicendo che le domande di Serena Bortone, sono state molto superficiali e che di certo non hanno dato alcuna anticipazione su ciò che accadrà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore. Qualcuno ha scritto “La Bortone non guarda la soap e fa domande a caso”. Ed ancora qualche altro avrebbe commentato aggiungendo “E’ vero hai la mia comprensione“. Ma i commenti contro la Bortone non sono di certo finiti qui, visto che qualche altro avrebbe scritto che di certo non si pretende che la conduttrice guardi tutte le puntate, ma che quanto meno dovrebbe informarsi sulle trame, qualora decida di intervistare qualche attore. “Gli autori che stanno a fare? Almeno domande sensate e inerenti”, scrive ancora un altro utente. Ma cosa ha detto la conduttrice di tanto grave, da scatenare questa immensa polemica sui social? A quanto pare la Bortone, nell’intervistare Alessandro Tersigni si sarebbe semplicemente limitata a citare la vicenda che vede coinvolto Vittorio Conti, senza però scendere nei dettagli.

Gaffe di Serena Bortone, la conduttrice cambia la trama della fiction

E’ anche vero però che gli attori de Il Paradiso delle signore, così come quelle delle fiction in generale e dei film, non possono svelare molto sulle trame. Diciamo che i telespettatori si aspettano un maggiore approfondimento da parte di Tersigni che però non è arrivato. Va anche sottolineato che però, Serena Bortone ha anche in altre occasioni intervistato personaggi della stessa fiction, ponendo loro delle domande considerate sempre dal pubblico “banali”. Qualche giorno fa, alla conduttrice sarebbe anche capitato di stravolgere la trama, quando ha intervistato Emanuel Caserio, che interpreta Salvatore Amato. “Serena Bortone evidentemente non segue Il Paradiso delle Signore. Angela non è stata violentata dal padre di suo figlio Matteo. Ingenua ad innamorarsi di un ragazzo che l’ha usata? Sì, ma non c’è stata nessuna violenza”. Questo il commento di un utente che stava seguendo la puntata e che non è potuto rimanere in silenzio, davanti a questa gaffe della conduttrice.

Mi piace: Mi piace Caricamento...