Nunzia De Girolamo, il post per la persona amata: ti strappa il cuore – FOTO

Il post strappalacrime di Nunzia De Girolamo ha commosso tutti: quest’oggi, l’ex politica celebra qualcuno di veramente speciale

Nella giornata che celebra tutti i papà del mondo, Nunzia De Girolamo ha condiviso un post strappalacrime sul suo profilo Instagram. La conduttrice, che nutre un sentimento di profonda ammirazione nei confronti del padre Nicola, ha accompagnato la foto con una didascalia davvero toccante, indirizzata a coloro che sono papà. “Auguri a chi è papà, a chi lo sarà, a chi ci si sente nel cuore“: queste sono le parole che concludono il suo messaggio, il quale ha scatenato numerosi commenti. “Essere genitori è il mestiere più difficile del mondo“, “Grazie, spero di esserne all’altezza“: così si sono espressi i papà che la seguono.

Nunzia De Girolamo, il messaggio straziante per il papà

“Essere papà è un mestiere duro, difficile e senza manuali“, esordisce l’ex politica, che sa bene che cosa significhi essere genitore. Lei stessa, nel 2012, è diventata mamma di una bambina, avuta dal marito Francesco Boccia. Un ruolo che, nonostante le difficoltà, suo padre Nicola ha saputo calzare alla perfezione: “Il mio porto sicuro, auguri papi“.

La foto ricorda un momento molto speciale che la De Girolamo visse insieme al papà. Si tratta del ballo che i due condivisero a Ballando con le Stelle, trasmissione a cui la conduttrice partecipò nel 2019, in coppia con Raimondo Todaro. In quell’occasione, Nicola fece una sorpresa piuttosto gradita alla figlia, prestandosi ad una performance di danza indimenticabile.

Il papà dell’ex politica, come trasmettono le sue stesse parole, è stato un papà duro ma al contempo affettuoso e sorridente. Un papà, in altri termini, che ha affiancato la figlia in ogni momento. Anche in quelli più duri.