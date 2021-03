Màkari avrà una seconda stagione?

Màkari seconda stagione ci sarà?

Cosa sappiamo sul futuro di Màkari seconda stagione? Ora che Rai 1 sembra aver salutato il suo affezionato Montalbano, la fiction con protagonista Claudio Gioè potrebbe forse prendere le redini della ventennale serialità siciliana sulla rete? Si conclude lunedì 29 marzo 2021 su Rai 1 il quarto e ultimo appuntamento con la serie diretta da Michele Soavi tratta dagli omonimi racconti di Gaetano Savatteri editi da Sellerio Editore.

Dopo aver portato a casa più di 6.000 spettatori durante la primissima puntata, Màkari continua a dominare gli ascolti grazie ai suoi intrecci tra giallo e commedia, alle bellissime location siciliane e, soprattutto, grazie ai suoi protagonisti.

Non solo lo sfaccettato Saverio Lamanna col volto di Claudio Gioè, ma anche Domenico Centamore nella parte del fedele Peppe Piccionello, ed Ester Pantano nel ruolo della sveglia Suleima, il nome di una farfalla. Il successo di ascolti nati dalle loro vicende riusciranno a spingere la rete a rinnovare la fiction per un secondo ciclo di episodi?

Nessuna conferma ufficiale, per ora, sul ritorno di una seconda stagione di Màkari. Tuttavia, se torniamo alla conferenza stampa del 9 marzo 2021, ricordiamo le parole del direttore di Rai Fiction Maria Pia Ammirati che affermava di essere in attesa di conoscere i risultati della stagione prima di pensare a un secondo eventuale capitolo della serie.

Adesso che i risultati ci sono, e sono positivi, sembrerebbero aprirsi nuovi spiragli di speranza per un ritorno della fiction. Sino ad allora, però, è meglio rimanere con i piedi per terra, come suggerisce Ester Pantano nel corso di un’intervista rilasciata a Gente. Nonostante infatti le ottime premesse, sarebbe meglio “non esultare prima di un goal”.

Màkari continua con una stagione 2?

Cosa ne pensa invece Claudio Gioè sul possibile ritorno di Saverio Lamanna? Noi di Tvseril.it abbiamo avuto il piacere di chiederglielo durante un’intervista esclusiva dove l’attore palermitano, ormai innamorato del suo personaggio, ha subito espresso il forte desiderio di poter tornare in un nuovo capitolo di questa storia.

“Sarebbe una cosa bella” ammette Claudio Gioè quando gli chiediamo un parere sulla seconda stagione di Màkari. “Il gruppo di lavoro che si è creato è un gruppo molto affiatato, straordinario. Insomma sarebbe bello poter continuare.”

Anche la bella Ester Pantano ci svela nel corso di un’intervista che l’esperienza di questa fortunata fiction le ha lasciato dentro una grande voglia di tornare a recitare a Trapani, la provincia che racchiude le suggestive location incontrate nel corso della prima stagione di Màkari.

L’attrice aggiunge poi di essere al momento impegnata sul set di Imma Tataranni 2, ma allo stesso tempo di aver lasciato un pezzetto di cuore in Suleima, personaggio che le somiglia molto e che come lei non rinuncia mai ai suoi sogni. Analizzando quindi entrambe le dichiarazioni degli attori, si tratta forse di un modo per ammettere che è ancora troppo presto per dire addio ai loro personaggi? In attesa di comunicazioni ufficiali, noi speriamo davvero che sia così.