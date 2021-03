l’isola-dei-famosi,-awed-e-miryea-in-nomination

Spread the love

Awed e Miryea Stabile sono finiti al televoto. Lo youtuber non va molto d’accordo con gli altri naufraghi? Sembra proprio così. Per il 25enne è stata una nomination a “valanga”, un plebiscito. Il naufrago è stato gettonatissimo dai “colleghi” dell’Isola dei Famosi. A sfidare Simone Paciello sarà l’ex Pupa.

Awed è stato plurinominato dagli altri naufraghi e, ad affiancare lo youtuber nella sfida al televoto, ci sarà Miyrea Stabile: ci ha pensato la leader, Angela Melillo, a pronunciare il nome dell’ex Pupa. Serata esplosiva quella di ieri sera nella quinta puntata dell’Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi.

Isola, Awed: sette nomination dai naufraghi

Leggi anche: Isola dei Famosi: chi è Miryea Stabile? Carriera e vita privata

A mezzanotte si parte con le nomination. Gilles Rocca fa il nome di Awed: scelta scontata quella del modello, come spiega Il Giorno, dopo lo scambio di opinioni. Stesso nome per Daniela Martani che contesta il comportamento da bambino dello youtuber: “Tra persone adulte si dialoga, non si litiga”.

È la volta di Roberto Ciufoli: terza nomination di fila per Awed: “Il suo modo di comportarsi, è insopportabile”. Francesca Lodo continua a “bruciare” la stessa figurina, sempre quella di Simone: “Gli ho spiegato che doveva solo darsi da fare, perché nel gioco conta solo questo”.

Arriva Valentina Persia, la comica non ha dubbi e vota Awed; la motivazione: “È un ragazzo pieno di paure, che è stato ipnotizzato e spero possa fare la sua Isola insieme a noi”. È il turno di Miryea Stabile: anche l’ex Pupa nomina il 25enne “perché non mi è piaciuto come si è comportato”. L’ultimo è Beppe Braida che vota lo youtuber: “Ha una cattiverà esagerata, bisogna giocare ma con maggior leggerezza”.

L’Isola dei Famosi, gli altri naufraghi nominati

Quando è il turno di Awed, il 25enne nomina Francesca Lodo, perché “non ha questa grandissima personalità”. L’ultimo arrivato, Andrea Cerioli sceglie Miryea perché “ha cercato di sollevare un polverone pro telecamera”.

Potrebbe interessarti: Isola dei famosi: chi sarà eliminato?

Anche Drusilla Gucci nomina Miryea: “Non mi è piaciuto il comportamento degli ultimi giorni, è stata un po’ banderuola, spero sia uno stimolo a migliorarsi”. Idem per Elisa Isoardi: “Ho visto Miryea ondivaga, spero le serva”. Il primo nominato è Simone Paciello, in arte Awed.

Isola dei Famosi, Miryea seconda nominata

È il turno di Angela Melillo, diventata leader dopo aver vinto la prova del fuoco: deve votare un naufrago da mandare al televoto contro Awed. La ballerina e attrice sceglie Miryea. Il motivo? L’attrice dice: “Perché ha avuto un atteggiamento strano nei nostri confronti, in modo particolare ieri sera“.

L’ex Pupa andrà al televoto con Awed. Ma, al contrario dello Youtuber, la Stabile è “sportiva”: dopo la nomination sorride e ammette la gaffe nei confronti della Melillo. Chi sarà eliminato? Appuntamento è per giovedì 1 aprile.