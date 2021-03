l’agente-di-bonolis-esulta:-barbara-d’urso-ha-chiuso

Spread the love

Su Twitter Lucio Presta, agente di Paolo Bonolis, conduttore di “Avanti un altro!”, e marito di Paola Perego, ha espresso la sua soddisfazione per la chiusura anticipata di “Live – Non è la d’Urso” la domenica sera. Che cosa ha scritto il noto agente dei vip? Quando parte “Avanti un altro pure di sera” al posto del programma della d’Urso?

Dopo l’ultima puntata andata in onda domenica 28 marzo, “Live – Non è la d’Urso” chiude con due mesi di anticipo rispetto alla scorsa stagione.

Lucio Presta, agente di Paolo Bonolis e marito di Paola Perego, ha esultato sui social, sottolineando implicitamente la distanza che separa lui e i talenti della sua scuderia dalle trasmissioni di Barbara D’Urso e dalla conduttrice stessa.

Lucio Presta, l’agente di Bonolis, contro la d’Urso

In un tweet pubblicato di recente, infatti, Presta ha scritto:

“Con la chiusura di L.N.È.L.D. Si scrive una pagina nuova in Mediaset, inizia così la bonifica da quel hard trash (sotto testata giornalistica) che ha contaminato la rete. Ora bisogna finire il lavoro con D.L e P.5. Ed aprire una stagione di rinnovamento. Video News ci pensi bene”.

Il super agente dei vip ha fatto riferimento, per l’appunto, alla chiusura anticipata di “Live – Non è la D’Urso“, unica trasmissione in prima serata condotta dalla presentatrice.

Il programma “Live – Non è la d’Urso” ha chiuso i battenti prima del tempo stabilito, con alcune settimane di anticipo rispetto al 2020.

Gli ascolti, quest’anno, non sono stati troppo favorevoli. Guardando anche solo l’ultima puntata del 28 marzo, si sono registrati 2.353.000 spettatori pari al 13.7% di share.

La presentatrice, Barbara d’Urso, non ha replicato alle parole di Presta.

Mediaset, però, con un tweet, ha ribadito la stima nei confronti della d’Urso:

“Su Canale 5 bilancio vincente per Live – Non è la d’Urso: segna il record assoluto della stagione e conclude la terza edizione confermandosi programma d’infotainment più visto della domenica sera”. Potrebbe interessarti: Paola Perego preoccupata: il figlio e i contagi in discoteca

Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, ha aggiunto che Barbara D’Urso “è sinonimo di grande energia e passione per il proprio lavoro”.

Dall’11 aprile “Avanti un altro pure di sera” alla domenica

La d’Urso continuerà ad andare in onda con “Domenica Live” (che torna alla diretta e alla versione allungata di circa 5 ore) e “Pomeriggio 5“.

Dall’11 aprile, la domenica sera, su Canale 5 andrà in onda “Avanti un altro pure di sera” condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti.

L’inossidabile duo è già al timone del quiz preserale dal lunedì al venerdì dalle 18.45 alle 20 sull’ammiraglia Mediaset.

Lo troviamo anche il venerdì sera nelle repliche cult di “Ciao Darwin: A grande richiesta”.