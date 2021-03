isola-dei-famosi:-andrea-cerioli-massacrato-in-studio

Che cosa sta accadendo ad Andrea Cerioli? Il nuovo naufrago dell’Isola dei famosi non riesce a integrarsi e si è lasciato sopraffare dal senso di malinconia e dalle lacrime. Riuscirà il maschio alfa proveniente da Uomini e donne di Maria De Filippi a rimettersi in sesto e a dimostrare quello che vale?

Andrea Cerioli era stato presentato come un maschio alfa dell’Isola dei famosi, invece l’avventura in Honduras si sta dimostrando molto più dura e complicata, oltreché complessa dal punto di vista psicologico, del previsto. Tanto che, pur essendo entrato in gioco solamente quattro giorni fa, l’ex tronista di Uomini e donne si è più volte lasciato andare a momenti di sconforto e a lacrime copiose.

Zorzi deluso da Cerioli

Questo ha destabilizzato e non poco anche la conduttrice Ilary Blasi e uno dei suoi opinionisti, Tommaso Zorzi. Il vincitore del Grande Fratello Vip, infatti, avevano fatto molto affidamento sull’arrivo di Cerioli a Cayo Cochinos: bellezza e virilità erano luce per i suoi occhi. E invece…

“Nei miei sogni sono io che piango disperatamente tra le braccia mentre lui mi consola, non lui che mi frigna sulla spalla”, ha commentato l’influencer con la passione per i tacchi a spillo durante la diretta dell’Isola dei famosi di lunedì 29 marzo 2021.

Ilary perplessa su Cerioli

Dello stesso avviso, in effetti, anche la padrona di casa del reality show di Canale 5, la quale ha ammesso di essere sorpresa e anche un tantino delusa dall’atteggiamento di Andrea: “Pure i maschi alfa piangono, mi è crollato subito”, ha sottolineato in modo velenosetto la Blasi, dando sostanzialmente il “la” al suo opinionista dalla frecciatina facile e dall’ironia pungente.

Il tormento di Andrea Cerioli

Durante la puntata è stato mostrato un video con tutto il tormento del povero Cerioli che proprio non si aspettava un impatto così emotivamente devastante con la Playa. Sono passati, come dicevamo, soltanto quattro giorni dal suo naufragio, eppure questi quattro giorni pesano su di lui come un macigno, come un peso Che difficilmente riesce a sopportare e che faticosamente sopporterà. La domanda però sorge spontanea: per quanto tempo riuscirà a tollerare un simile stato d’animo?

Riuscirà Andrea a cambiare atteggiamento o abbandonerà il gioco prima del previsto? L’isola dei famosi, si sa, più passa il tempo e più diventa spietata, sopportare la fame, gli spenti, le privazioni, le dinamiche del gioco e tra naufraghi e sempre più gravoso.Cerioli ce la farà a tirare fuori l’energia che tanto ci si aspetta da un maschio alfa? Anche noi, come Tommaso Zorzi e Ilary Basi, ci auguriamo di sì.