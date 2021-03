Isola dei famosi 2021, Ilary Blasi fuori di sé con Massimiliano Rosolino: «Ma allora non hai capito niente!», Rosolino in grande imbarazzo

Spread the love











Quest’anno l’Isola dei Famosi sta procedendo tra liti e discussioni forse iniziate prima del tempo. I caratteri che contraddistinguono i personaggi che popolano l’isola di quest’anno sono molto forti e se Valentina Persia è estremamente schietta e “fumantina” c’è una Elisa Isoardi con un carattere d’acciaio ma più diplomatica. E poi c’è anche Vera Gemma forte, sicura che va spesso allo scontro con tutti. Insomma, ogni puntata ne riserva delle belle.

Anche la conduttrice non è affatto morbida con gli isolani così come duri nei commenti sono anche gli opinionisti Tommaso Zorsi, Iva Zanicchi, e Elettra Lamborghini.

Ilary Blasi rimprovera Massimiliano Rosolino in diretta: «Ma allora non hai capito niente!»

Quando l’isola era condotta da Alessia Marcuzzi e l’inviato era Alvin, i due erano in perfetta sintonia e Alvin mostrò, fin da subito, di avere carattere da vendere per tenere a bada ma anche rincuorare, laddove serviva, i concorrenti. Alvin ha un carattere molto forte e con lui tutti erano in riga perchè ogni volta che serviva li bacchettava e li riportava all’ordine. Invece, Massimiliano Rosolino risulta essere molto più morbido e anche Ilary Blasi sembra non avere la spalla che vorrebbe.

Rosolino è risultato, fin dall’inizio, abbastanza fuori posto e poco capace di tenere a bada i concorrenti anche se nell’ultima puntata è andato un po’ meglio.

Ma ieri Ilary Blasi, che si è fatta conoscere molto bene per non avere peli sulla lingua lo ha non poco bacchettato.

Quando sono stati nominati Gilles, Awed e Vera Gemma il clima si è un po’ acceso e Ilary Blasi vedendo il clima che c’era ha chiesto a Massimiliano Rosolino di commentare e lui ha detto: «Il clima qui è un po’ mitigato, ma siamo carichi».

La risposta non è piaciuta affatto alla Blasi che si aspettava una presa di posizione più forte e allora, senza pensarci un attimo, lo ha ripreso di fronte a tutta Italia e, anche se sorridendo, gli ha detto una frase molto forte evidenziando il suo disappunto: «E allora non hai capito proprio niente, Massi».

Nonostante Ilary Blasi abbia sorriso dicendo questa frase, un po’ tutti hanno capito che c’era del nervosismo.

Dopo questi rimproveri, Massimiliano Rosolino è apparso un po’ in imbarazzo.

Le reazioni del web sono tutte in sintonia con Ilary Blasi

Il web è stato daccordo con la Blasi e ha scritto così rimpiangendo Alvin: «Rosolino non sa gestire la situazione… Alvin avrebbe bacchettato tutti e non ci sarebbe stata questa caciara», oppure: «Ma Rosolino improvvisa?? Alvin manchi!», ma anche :«Un televoto Rosolino- Alvin a quando?»

