i-fatti-vostri,-grosse-tensioni-dietro-le-quinte,-le-liti-sono-quotidiane-e-giancarlo-magalli-…

Sta succedendo di tutto a I fatti vostri, la trasmissione che da anni ormai va in onda su Rai 2 e che è condotta da Giancarlo Magalli. Sembra che da un pò di tempo a questa parte, ci siano tante tensioni, tanto che si parlerebbe di un possibile abbandono da parte di Giancarlo. Ma cosa sta accadendo? Cerchiamo di fare un pò di chiarezza.

I fatti vostri, tensioni alle stelle

Da un pò di tempo a questa parte, negli studi de I fatti vostri, la nota trasmissione condotta da Giancarlo Magalli, si starebbe respirando parecchia tensione. Tra i collaboratori non ci sarebbe più il sereno e proprio per questo motivo, i vertici sembra che stiano valutando al momento delle soluzioni. Tra queste ci sarebbe qualche cambio tra i conduttori. La sedia di Magalli, potrebbe, quindi, essere a rischio, dopo tantissimi anni di conduzione. Ma cosa c’è di vero in questa notizia? L’indiscrezione sarebbe trapelata proprio nelle scorse ore da Tv Blog. Sul portale si legge che purtroppo tra i vari componenti del cast della trasmissione di Rai 2, ormai da tempo, il clima è molto teso e non ci sarebbe più quella serenità e spensieratezza che hanno permesso in tutti questi anni di divertire e intrattenere il pubblico a casa. Secondo Tv Blog, la notizia sarebbe più che attendibile.

La poltrona di Magalli è a rischio

E’ pur vero che in tutti questi anni, al fianco di Giancarlo Magalli si sono alternati tantissimi conduttori, scelte in parte non condivise anche dai telespettatori, oltre che dallo stesso conduttore. Una cosa è certa, che la trasmissione che va in onda da circa 20 anni, ha sempre avuto un grandissimo successo ed un grande seguito. Adesso però le cose sono cambiate. Ci sarebbero tra i vari protagonisti, tante antipatie e da un pò di tempo pensano più a farsi le scaramucce tra loro, piuttosto che fare bene il loro lavoro, almeno questo è quanto riferito da alcune fonti certe. Tensioni fra le due donne del programma Samanta Togni e Mary Segneri e poi anche antipatie tra Magalli ed il Professor Umberto Broccoli, stanno portando i vertici a prendere delle decisioni piuttosto urgenti e definitive.

Ma come andrà a finire?

Ovviamente, qualche notizia certa potremmo averla soltanto a fine stagione o al massimo in estate, poco prima dell’inizio della prossima stagione del programma, che in genere riparte a settembre. Intanto, nell’ultimo periodo il conduttore sembra che sia finito più volte al centro di polemiche e pare che sia stato anche querelato diverse volte. Anche lui, però, pare abbia portato in Tribunale Marcello Cirillo, l’ex co-conduttore per alcune dichiarazioni da lui rilasciate nel corso di un’intervista, dove pare abbia parlato male di lui.

