Sarebbe una svolta assurda per la storia di Denise Pipitone che potrebbe concludersi con un lieto fine, una ragazza cerca la propria mamma

Chi L’Ha Visto ha mandato in anteprima quella che potrebbe essere una svolta epocale nella storia di Denise Pipitone. Infatti, nel video lanciato su Facebook si vede un’anticipazione del servizio che andrà in onda domani, mercoledì 31 marzo, sulla possibilità che la piccola – non più tale – rapita, sia stata in TV a cercare la madre.

Una ragazza ad una TV russa, a Mosca, è intervenuta in diretta perché alla ricerca della propria madre. Sostiene di essere stata rapita quando era piccola, trovata poi in un campo nel 2005 ed ha la stessa età che oggi avrebbe Denise Pipitone. La somiglianza con la mamma, Piera Maggio, è evidente ed il servizio ha sconvolto l’intera Italia per la rilevanza del caso che potrebbe essere giunto al suo lieto fine.