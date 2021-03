Spread the love











L’ex star della Disney Demi Lovato lo ha rivelato in un’intervista: è pansessuale, e in passato ne ha sofferto molto. Ecco le sue parole. Demi Lovato si racconta senza filtri in un’intervista per il poadcast americano “The Joe Rogan Experience” e ammette di essere pansessuale. La cantante ha acquisito una consapevolezza che è cresciuta negli […]

L’articolo Demi Lovato, l’ex star Disney, rivela: “Sono pansessuale” proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...