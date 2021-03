Ingredienti

700 g petto di pollo

350 g pomodorini ciliegia gialli

250 g latte di riso

250 g ricotta

190 g farina tipo 2

100 g piselli freschi sgranati

4 uova

maggiorana

menta

lemon grass

alloro

zafferano

burro

olio extravergine di oliva

aceto di mele

sale

pepe

Durata: 1 h 40 min Livello: Medio Dosi: 6 persone

Per la ricetta delle crespelle con ragù aromatico di pollo, pulite il petto di pollo, tagliatelo a pezzi e tritatelo finemente. Mondate una stecca di lemon grass, tenendo solo il cuore, e tagliatelo a pezzetti. Scaldate 2 cucchiai di olio in una padella, unite il lemon grass e 2 foglie di alloro e fate insaporire; aggiungete il pollo, sgranandolo bene con una forchetta, e fate cuocere per 2 minuti a fiamma vivace, quindi unite 4 cucchiai di aceto di mele e 2 pizzichi di sale e fate sfumare, sempre a fiamma vivace, per un paio di minuti. Bagnate con mezzo litro di acqua, regolate di sale e pepe e proseguite la cottura per altri 25 minuti, quindi alzate la fiamma per fare asciugare l’eventuale liquido in eccesso.



Spegnete e unite 50 g di piselli. Lavate i pomodorini, tagliateli a metà, conditeli con 2 cucchiai di olio, 2 rametti di maggiorana e una decina di foglie di menta spezzettate e mescolateli con il ragù di pollo. Sbattete le uova con una bustina di zafferano sciolta in due dita di acqua e un pizzico di sale. Aggiungete la farina e mescolate con una frusta, quindi unite il latte di riso e mescolate ancora per amalgamare bene la pastella. Ungete con un cucchiaio di olio una padella antiaderente (ø 20 cm), scaldatela bene, quindi distribuitevi mezzo mestolo di pastella stendendola uniformemente. Cuocete le crespelle per 30 secondi per parte. Ripetete l’operazione con il resto della pastella, dovrete ottenere circa 18 crespelle.



Frullate 50 g di piselli e uniteli alla ricotta, insieme a 3 foglie di menta sminuzzate, un cucchiaio di olio, sale e pepe e mescolate ottenendo il ripieno. Stendete su ogni crespella un cucchiaio di ripieno, ripiegatene i bordi verso l’interno, poi arrotolatele, formando dei cilindri. Imburrate una pirofila, disponetevi le crespelle e cuocetele a 200 °C in forno ventilato per 8 minuti. Condite le crespelle con il ragù di pollo e portate in tavola.