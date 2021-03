Color block party, il gioco dei contrasti

Spread the love











Parola d’ordine: colore. Per questa primavera abiti e accessori si caratterizzano per le nuance decise e dai colori vitaminici, monocromatiche, da mixare insieme, per un risultato d’effetto.

Abbinamenti forti e spesso inconsueti, che creano giochi visivi grazie ai colori brillanti e contrastanti. Le tinte unite sono protagoniste della SS 21 de L’Autre Chose, ma giocano di squadra, per gli accostamenti a blocchi di colore, dalla testa ai piedi.

I look sono puliti e grafici. I capi sono geometrici – il capospalla è scivolato, la blusa a balze abbinata alla gonna-pantaloni, l’abito spagnoleggiante che delinea la figura, grazie anche alla scollatura profonda, la camicia dalle maniche a palloncino con laccetti portata sulla gonna a portafogli con volant. Tutte forme ben delineate, enfatizzate dal monocolore: rosso, fucsia, giallo, arancio.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Gli accessori giocano un ruolo fondamentale: maxi o mini borse, sandali con tacco o flat, anch’essi in tinta unita, sono particolari e ricercati e sdrammatizzano l’outfit rendendolo giocoso. E se per il passato la regola del Color Block era accostare solo nuance complementari di colori quest’anno è via libera alla fantasia. Osare? Sì, ma nel modo giusto, mixando un massimo di tre colori, quattro se si aggiunge il capospalla.

