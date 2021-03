colombe-e-menu-stellati:-la-pasqua-si-fa-delivery

Ci sono i grandi classici fatti con le ricette storiche passate di generazione in generazione, come la colomba o la pastiera napoletana. Le uova di cioccolato gourmet, come quelle di Peck Milano, che ha dato vita a delle creazioni per far sognare i più piccoli, con ingredienti di pregio: dalla pecorella pasquale realizzata cioccolato caribe, ai pulcini in cioccolato bianco con aroma di vaniglia e latte e cioccolato fondente Guanaja. Tutto il necessario per non farsi mancare niente, anche in una Pasqua diversa dal solito.

Le uova de La Perla di Torino

Ci sono poi gli evergreen con un twist, come la colomba proposta dall’Acetaia Giuseppe Giusti di Modena, la più antica del mondo realizzata con l’​Aceto Balsamico Giusti 3 Medaglie d’Oro. O ancora, la pastiera dello chef stellato Giuseppe Iannotti, preparata utilizzando Ricotta di Bufala Campana DOP e succo di agrumi locali, senza canditi.

La Pastiera di Emporio Armani Ristorante.

I delivery per il giorno di Pasqua vanno dal sapore della tradizione partenopea, come quello proposto da Re Santi e Leoni, a Nola (NA), che propone una Easter Box pensata dallo chef Luigi Salomone per far rivivere tutto il gusto della tavola imbandita per le feste. Oppure c’è chi, come Armani Nobu Milano propone una box con i piatti della tradizione giapponese in versione ready to cook.

Nella gallery, tutti gli indirizzi per una Pasqua speciale.