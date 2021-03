cashback-a-rischio:-la-cancellazione-definitiva-che-fa-paura-agli-italiani

Spread the love

Il Cashback potrebbe essere definitivamente cancellato e milioni di italiani vedrebbero in fumo tutti gli sforzi accumulati finora per ricevere i rimborsi.

Il Cashback rischia di essere definitivamente eliminato. Dall’avvento del nuovo Governo Draghi sono molti i circa il mantenimento di questa misura nata per disincentivare l’uso di soldi liquidi.

La piattaforma era stata introdotta durante il Governo di Giuseppe Conte e ha visto molti cittadini aderire. Ma come funziona? Se un italiano raggiunge quota 50 transazioni può vincere un Super Premio che verrà estratto grazie a una lotteria degli scontrini, ma anche in questo settore non mancano i furbetti. Vediamo nel dettaglio perché rischia di essere eliminato.

Perché eliminare il Cashback?

L’Italia si trova in un delicato momento finanziario e a breve dovrà presentare all’Unione Europea il Recovery Plan. Tra le misure adottate nel nuovo piano finanziario potrebbe non essere incluso il Cashback. Infatti, questa misura adottata dal precedente Governo per premiare chi effettua transazioni elettroniche può compromettere la concessione di 209 miliardi di euro da parte dell’Europa per rilanciare l’economia italiana.

Il Cashback non è mai stato visto di buon occhio a Bruxelles. Il Premier Draghi vorrebbe destinare 5 miliardi ad altri progetti che garantiscano la crescita del PIL. Ed proprio per questo motivo che l’app potrebbe essere cancellata definitivamente alla fine del 2022, ma si prospetta sempre di più un altro scenario: l’addio definitivo al Super Cashback, ossia il premio da 1500 euro erogato ogni sei mesi e messo in palio su 100000 italiani che hanno effettuato le transazioni elettroniche.

Come controllare i furbetti dell’app

Un aspetto che ha scatenato da sempre molte polemiche è il fatto che ci siamo molti furbetti che vogliono accaparrarsi il premio. Sono tanti, infatti, gli italiani che stanno accumulando transazioni nello stesso punto vendita, come ad esempio i distributori di benzina, per avere più possibilità di vincere i 1500 euro. C’è addirittura chi ha acquistato un POS portatile per autoregistrarsi le transazioni.

Ora il Ministero dell’Economia ha annunciato aspri provvedimenti nei confronti di chi tenta di aggirare il sistema. Si sta monitorando la situazione per captare qualsiasi attività sospetta. Chi viene colto in flagrante rischia di essere escluso dal programma per sempre. Tuttavia, il Governo sta pensando anche di attuare dei blocchi momentanei dell’app che registrerebbero solo le prime transazioni presso lo stesso esercente commerciale.