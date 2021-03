brasile:-bolsonaro-annuncia-rimpasto,-via-6-ministri

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha annunciato un rimpasto di governo che vede cambi in sei ministeri chiave del suo esecutivo.

Dopo le dimissioni dei ministri degli Esteri, Ernesto Araujo, e della Difesa, generale Fernando Azevedo e Silva, Bolsonaro ha deciso di sostituire i ministri della Giustizia, della Casa civile, dell’Avvocatura generale dello stato e alla Segreteria di governo.

Intanto i governatori di sedici dei 27 stati del Brasile hanno manifestato la propria “indignazione” per la crescente “ondata di aggressioni” e istigazione alla violenza “attraverso la diffusione sistematica di notizie false che puntano a creare instabilita’ istituzionale nel paese”. Lo hanno fatto attraverso la pubblicazione di una lettera in cui denunciano la grave situazione. Il documento arriva dopo che alcuni parlamentari prossimi al presidente Jair Bolsonaro hanno pubblicato e divulgato notizie tendenziose su alcuni episodi di cronaca. In particolare la deputata Bia Kicis ha usato i suoi canali social per sollevare la teoria, completamente falsa, secondo cui l’agente di polizia che in preda a un attacco psicotico ha esploso alcuni colpi di pistola nel centro della capitale dello Stato di Bahia, rimanendo poi ucciso per mano dei suoi stessi colleghi, sarebbe stato eliminato per essersi rifiutato di arrestare lavoratori che non rispettavano il lockdown imposto per contenere la diffusione del coronavirus. La pubblicazione su Twitter è stata poi cancellata.

Viviamo un periodo di emergenza e la vita di tutti i brasiliani è in grave rischio. I governatori, insieme con i servitori pubblici e i professionisti del settore privato, stanno lottando molto per garantire assistenza sanitaria e sostegno sociale alla popolazione. Contemporaneamente, alcuni politici diffondono bugie su denaro mai stanziato dal governo centrale agli Stati, fomentano tentativi di impeachment e tentano di manipolare la polizia contro l’ordine democratico”, si legge nella lettera dei governatori. I governatori si appellano alle istituzioni per poter frenare l’ondata di violenza.

“Chiediamo al presidente della Repubblica, ai presidenti di Camera e Senato, al presidente della Corte suprema di adottare tutte le misure in modo da stigmatizzare questi atti illegali e immorali. Gli Stati e tutti i funzionari pubblici hanno bisogno di pace per portare avanti il proprio lavoro di salvare vite e tutelare il lavoro. Stimolare ammutinamenti nella polizia, divulgare fake news, aggredire governatori e avversari politici, sono azioni ripugnanti che non possono essere portate avanti in un paese libero e democratico”, conclude la lettera firmata da: Rui Costa, governatore dello stato di Bahia, Flavio Dino, Maranhao, Helder Barbalho, Para’, Paulo Camara, Pernambuco, Joao Doria, Sao Paulo, Ronaldo Caiado, Goias, Mauro Mendes, Mato Grosso, Eduardo Leite, Rio Grande do Sul, Camilo Santana, Ceara’, Joao Azevedo, Paraiba, Renato Casagrande, Espirito Santo, Wellington Dias, Piaui, Fatima Bezerra, Rio Grande do Norte, Belivaldo Chagas, Sergipe, Reinaldo Azambuja, Mato Grosso do Sul, Waldez Goes, Amapa’.