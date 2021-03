barbara-d’urso,-il-marito-di-paola-perego,-lucio-presta-al-settimo-cielo-per-la-chiusura-di-domenica-live-e-la-d’urso-dice-…

Spread the love











Nella serata di domenica è andata in onda l’ultima puntata di Live non è la D’Urso, almeno per quest’anno. Una chiusura di cui si è parlato tanto in queste ultime settimane e che almeno inizialmente sembrava fosse una bufala. Poi la conferma arrivata proprio per mano della stessa conduttrice.

Live Non è la D’Urso chiude i battenti, ma non per sempre

Se in un primo momento si era pensato ad una chiusura definitiva, in realtà non sembrerebbe essere questa la realtà. A precisare ciò, è stata proprio lei, la conduttrice di Canale 5 ma anche l’azienda che ha voluto darle ancora una volta fiducia per il prossimo anno. “Noi ci vediamo in prima serata, su Canale 5, nuovamente in autunno. Ci vediamo domenica prossima da subito dopo pranzo, per 4-5 ore di diretta. Anzi, secondo me starete ancora pranzando (…). E ci vediamo domani, ancora per Pomeriggio Cinque. Come vedete, ci sono e ci sarò sempre, col cuore”. Questo quanto puntualizzato dalla D’Urso, al termine della puntata di Live Non è la D’Urso, proprio mentre scorrevano i titoli di coda.

Chiusura anticipata ma non definitiva, il programma torna il prossimo anno

Live Non è la D’Urso, quindi, non chiuderà i battenti definitivamente, ma questa è stata soltanto una chiusura anticipata. A partire dalla domenica di Pasqua, Barbara D’Urso guiderà una versione più lunga di domenica Live, il programma che conduce nel pomeriggio a partire dalle ore 14.50, subito dopo Il Segreto.

Intanto, sempre nelle scorse ore, il manager televisivo e marito di Paolo Perego, sembra aver lanciato una vera e propria stoccata nei confronti della conduttrice, in seguito alla chiusura del programma. “Con la chiusura di L.N.È.L.D. Si scrive una pagina nuova in Mediaset, inizia così la bonifica da quel hard trash (sotto testata giornalistica) che ha contaminato la rete. Ora bisogna finire il lavoro con D.L e P.5. Ed aprire una stagione di rinnovamento“. Non è di certo una novità il fatto che tra la conduttrice ed il manager non corra buon sangue. Il marito di Paola Perego sembra non abbia perso occasione e nel momento opportuno abbia lanciato una frecciatina a Barbara D’Urso che al momento non sembra aver risposto. I dissapori tra Presta e Mediaset pare risalgono al 2006, quando la moglie Paola Perego, venne chiamata a sostituire Cristina Parodi a Verissimo. Pare che con la redazione giornalista all’epoca ci furono diversi scontri.

