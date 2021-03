Aurora Ramazzotti denuncia di essere stata vittima di catcalling: ecco cosa è successo

Spread the love

Il cosiddetto “catcalling” è quel fenomeno per cui una persona diventa oggetto di molestie sessuali che si esprimono verbalmente con allusioni, commenti indesiderati, gesti, strombazzi e fischi, o addirittura con comportamenti più gravi come palpeggiamenti e masturbazione in aree pubbliche (strade, piazze, vie, parchi, centri commerciali e simili).

Di questo fenomeno è stata suo malgrado vittima Aurora Ramazzotti che ha denunciato l’episodio attraverso i social.