amici-di-maria,-l’ex-fidanzato-di-rosa-di-grazia-interviene-e-critica-duramente-la-maestra-celentano

Comun denominatore di ogni edizione di Amici di Maria è la presenza di un ballerino o di una ballerina che ha la sfortuna di incappare nelle mire della temutissima maestra Celentano, esigente e severa.

Quest’anno è toccato a Martina Miliddi e a Rosa Di Grazia alle quali l’insegnante di danza non ha mai nascosto di non apprezzarle dal punto di vista artistico.

Nemmeno la prova Tim vinta da Rosa, allieva di Lorella Cuccarini, ha scalfito il parere della maestra che ritiene le competenze artistiche della ballerina troppo modeste.

A seguito di numerosi episodi in cui Alessandra Celentano ha ribadito le sue critiche a Rosa, ha deciso di intervenire proprio l’ex fidanzato di quest’ultima, Filippo Bianchi, che ha duramente stigmatizzato il comportamento vessatorio della maestra:

“A prescindere dal rapporto personale, ho sempre sostenuto Rosa. So quanti sacrifici ha fatto per la danza e merita di stare lì. Cosa penso dei metodi di Alessandra Celentano? Fa bene ma c’è un limite a tutto. Credo lo abbia superato. A Rosa ha detto che è una “mezza ballerina” di fronte a quasi 6 milioni di spettatori, parole come queste rischiano di distruggere la reputazione di una ragazza. È bullismo, come se mi dicessero che sono un “mezzo uomo”. Rosa ci rimane male, ma il leone quando viene attaccato ruggisce. Ha ricevuto il premio assegnato da Pippo Baudo che è un bel riconoscimento. Rosa è una ballerina da spettacolo, gli altri sono puliti nelle esibizioni ma a livello espressivo peccano. Gli attacchi di Alessandra Celentano non mi sorprendono, conosciamo i suoi standard artistici.”