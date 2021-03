adopenhouse:-palazzo-monti-a-brescia

Spread the love

Palazzo Monti è una residenza nobiliare del XIII secolo, un’antica dimora dove, una volta saliti i grandi scaloni in marmo, si alternano decorazioni neoclassiche risalenti al tardo Settecento, insieme ad affascinanti volte e soffitti affrescati. A ridargli nuova vita è stato Edoardo Monti, appassionato collezionista che nel 2017 decide di trasformare la storica dimora di famiglia, acquistata dal nonno negli anni ’60, in una residenza per artisti nel centro della città.

All’interno del palazzo c’è sempre stato un continuo turnover di giovani creativi, ai quali è stata data l’opportunità di vivere, creare ed esporre. Pittori, scultori, fotografi e designer provenienti da oltre 45 nazioni, sono il cuore pulsante di Palazzo Monti. Tra questi, Sabine Marcelis, Guillermo Santoma, Soft Baroque e Fredrik Paulsen.

Un laboratorio creativo 2.0, nel quale passato e presente convivono in perfetta sintonia.

Qual’è la tua stanza preferita del palazzo?



«Camera mia. Con ampi soffitti, luce naturale di giorno e soffusa la sera, grandi tele ai muri e la scrivania di mio nonno, trasformata in stazione operativa super tecnologica».

Il tuo pezzo preferito in assoluto.



«Una scultura di bronzo a forma di fontana di Gianni Politi».

Un pezzo che ancora non hai e che desideri.



«Il candelabro Ceasar Salad di Chloe Wise».

C’è un designer/architetto che ammiri a cui vorresti affidare la riprogettazione del palazzo?



«SoftBaroque o Sabine Marcelis!».

Che significato ha per te questo luogo?



«È una giovane e internazionale comunità di artisti e designer che vengono da ogni parte del mondo a trascorrere un mese di spensierata creazione in una città bellissima. Speriamo di tornare presto!».