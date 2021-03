TG BYOBLU24 | 29 Marzo 2021|EDIZIONE 19.00

Alcune notizie del Tg: i numeri dell’Italia di oggi: crollano le nascite, i matrimoni e si invecchia di più. Colpa del Covid19 come ritengono alcuni? La tendenza alla decrescita demografica in Italia è in atto già da tempo, da almeno 5 anni.

Per i vaccinati contro il covid-19 uno sconto del 10 per cento sugli acquisti in negozio. Una trovata pubblicitaria che sa però di misura discriminatoria.

A Civitella, Padova, una protesta per il diritto al lavoro alla quale hanno preso parte ristoratori, proprietari di palestre, commercianti, partite iva. Anche a Napoli in piazza del Plebiscito ha manifestato il settore delle cerimonie e del divertimento.

Dopo le forti dichiarazioni di Joe Biden contro Vladimir Putin arriva la notizia di una grande esercitazione militare virtuale prevista per questa estate che avrà come obiettivo proprio la Russia e la Cina. Queste due potenze rappresentano davvero una minaccia per l’Occidente?

AIUTACI A COMPENSARE GLI ABBONAMENTI RUBATI DA YOUTUBE €94.952 of €100.000 raised Youtube ha rubato alla TV dei cittadini migliaia di abbonamenti e ci ha tolto la possibilità di fare pubblicità. Vogliono soffocarci perché siamo “dannosi”. Omettono di dire che in realtà siamo “dannosi” solo per loro e per la loro brutale bramosia di controllo. Siamo invece aria fresca e pura per i cittadini. Stiamo lavorando da mesi alla conversione delle entrate di Byoblu e di DavveroTV a formule che il potere non può controllare, ma abbiamo bisogno di comprare ancora un po’ di tempo. Siamo sul ring e non abbiamo finito di combattere. Solo tu puoi suonare quel gong e permetterci di fare un altro round, perché il potere, che nulla ammette se non se stesso, non deve averla vinta: la tv dei cittadini deve continuare ad esistere. Devono capire che tutti i loro soldi non sono niente di fronte alla determinazione dei cittadini che si organizzano per fare da soli. Siamo centinaia di migliaia. Forse milioni… Diamo una risposta secca. In cambio avrete qualcosa che neanche loro possono comprare: la libertà! Vi daremo programmi ancora migliori e ancora più coraggiosi. Noi non abbiamo paura di essere “controversi”. Comprateci solo un altro po’ di tempo!



Claudio Messora