Rapina nei depositi di stoccaggio di Beyoncé: ecco a quanto ammonta il danno

Lo scorso sabato non deve essere stata una giornata facile per Beyoncé Knowels, i cui depositi di stoccaggio sono stati derubati per ben due volte.

Come leggiamo su Fanpage, i ladri avrebbe portato via con loro un ricco bottino. Stando a quanto leggiamo sul sito, infatti, sarebbero stati sottratti, a Beyoncé, beni per 1 milione di dollari.

Cosa è stato rubato alla pop star di fama internazionale? Citando il tabloid americano che si è occupato della notizia, Fanpage racconta che i ladri avrebbero sottratto borse e vestiti firmati. I depositi di stoccaggio depredati sarebbero 3, tutti affittati dalla società di produzione di Beyoncé, la Parkwood Entertainment. Ma la maggior parte degli oggetti portati via (soprattutto quelli della prima rapina) appartenevano alla pop star. Durante la seconda rapina, invece, sarebbero stati portati via giocattoli per bambini e foto appartenenti a uno degli stilisti di Beyoncé.

Ora vi starete chiedendo: perché Beyoncé conservava tutte quelle cose in depositi di stoccaggio? Pare, semplicemente, che ad Hollywood sia una pratica comune. Nel frattempo, però, non ci sarebbe stato alcun arresto: i ladri, insomma, non sono ancora stati identificati.

I furti dei beni delle star hollywoodiane sono praticamente all’ordine del giorno e sembra che i controlli non siano poi così efficaci. Qualche giorno fa un uomo si era introdotto indisturbato nella villa di Johnny Depp e aveva avuto tutto il tempo di servirsi un drink e farsi una doccia prima di essere arrestato. Nel 2015, poi, anche Demi Moore aveva visto beni conservati in depositi di stoccaggio (come quelli di Beyoncé) svanire nel nulla, insieme a una carta di credito il cui credito (170 mila dollari) era svanito in un attimo. Che dire della cantante Alanis Morrisette? I ladri le entrarono in casa e rubarono beni per un valore di ben 2 milioni di dollari.