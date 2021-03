quali-sono-le-regole-e-le-restrizioni-per-la-pasqua

Dai pranzi con parenti e amici alle seconde case, dai viaggi agli spostamenti, ecco quali sono le indicazioni del governo e le misure che blinderanno tutta in Italia in uno stretto lockdown

Si avvicina la seconda Pasqua ai tempi del Covid-19, con le nuove regole e limitazioni previste dal decreto legge numero 30, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 13 marzo. Dal 3 al 5 aprile, in tutte le regioni italiane, vigeranno le regole previste per le zone rosse, ma con qualche eccezione. Vediamo nel dettaglio quali sono.

Visite a parenti e amici

Il decreto prevede che ci si può spostare verso altre abitazioni private “all’interno della stessa regione”, una sola volta al giorno e rispettando il coprifuoco (dalle 10 di sera alle 5 del mattino). Possono far visita al massimo due persone adulte per nucleo familiare, che possono portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone con disabilità o non autosufficienti. Lo stesso principio, insomma, adottato a Natale.

Seconde case

Sarà possibile andare nelle seconde case, anche se situate in un’altra regione, a meno che non vigano ordinanze locali più stringenti. Attualmente, sono già state emanate ordinanze che limitano l’accesso alla regione, se non in caso di necessità, in Toscana e Sardegna. In Valle d’Aosta e Alto Adige, invece, è vietato qualunque ingresso nella regione per i non residenti. Per entrare in Sicilia è necessario aver effettuato un tampone con esito negativo entro 48 ore prima dell’arrivo. Mentre in Campania sono vietati tutti gli spostamenti sia in entrata che all’interno del territorio regionale, salvo motivazioni di necessità e solo per il tempo strettamente necessario.

Viaggi all’estero

Negli ultimi giorni, si è parlato molto di quali siano le regole per i viaggi all’estero per turismo e se sia possibile viaggiare durante il periodo pasquale. In generale, il ministero degli Esteri ha suddiviso le destinazioni in cinque elenchi, a seconda delle limitazioni e delle restrizioni da rispettare. I viaggi per turismo sono sempre consentiti per i paesi che fanno parte degli elenchi A, B, C e D. Mentre è concesso lo spostamento verso i paesi dell’elenco E solo in caso di necessità.

Per ora solo San Marino e Città del Vaticano fanno parte dell’elenco A, in cui si trovano i paesi che si possono visitare liberamente.

Nell’elenco B si trovano territori a basso rischio epidemiologico nei quali ci si può spostare senza motivazione, ma con l’obbligo di presentare un’autodichiarazione al rientro. Ancora nessun paese è contenuto nell’elenco B.

Nell’elenco C si trovano i paesi europei in cui si si può recare senza motivazione. Tuttavia, al rientro in italia è obbligatorio compilare un’autodichiarazione, informare del prorio ingresso il Dipartimento di prevenzione della Asl competente e sottoporsi al tampone entro 48 ore dal proprio arrivo.

L’elenco D contiene gli stati a basso rischio epidemiologico del resto del mondo in cui ci si può recare senza motivazioni, ma al cui rientro è obbligatorio recarsi presso la propria abitazione solo con mezzo privato e sottoporsi alla quarantena di 14 giorni.

Infine nell’elenco E si trovano tutti i paesi non menzionati negli altri elenchi, dove è possibile andare solo in presenza di precise motivazioni. Al rientro in Italia si deve esibire un’autodichiarazione, raggiungere la proria abitazione solo tramite mezzo privato e sottoporsi a isolamento per 14 giorni.

Queste classificazioni, dicevamo, valgono a prescindere dal periodo pasquale, ma aiutano a risolvere quesiti sorti nelle ultime settimane. Inoltre l’Astoi, l’associazione dei tour operator italiani, ha detto di aver ricevuto dal ministero dell’Interno la conferma che è possibile spostarsi da o verso una zona rossa per raggiungere il luogo di partenza di un viaggio turistico.

Regole di viaggio in automobile

Sarà anche possibile viaggiare in automobile con persone non conviventi, per un massimo di 3 persone totali nel veicolo e con indosso la mascherina.

Ristoranti, bar e attività commerciali

Sono chiusi al pubblico tutti i servizi di ristorazione, ma resta consentito l’asporto, fino alle 22, e la consegna a domicilio senza limiti di orario. Chiuse anche tutte le attività commerciali a eccezione dei negozi di generi alimentari e di prima necessità. L’accesso è limitato a un solo componmente per famiglia. Restano aperti tabaccai, edicole, farmacie e parafarmacie.

Attività fisica

L’attività motoria è consentita solo nei pressi della propria abitazione e in forma individuale, con obbligo di utilizzo delle mascherine.