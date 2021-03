primi-piatti-pasquali:-50-idee-per-tutti-i-palati

Quando si pensa al pranzo di Pasqua, non si può non cadere nella tentazione di fantasticare sul menu. E per l’occasione vorremmo sapesse raccontare lo sbocciare della primavera, l’entusiasmo delle primizie e la grande festa che si celebra. E per questo una delle portate che amiamo di più sono i primi piatti pasquali. Potremo scegliere tra pasta fresca, secca, ripiena, all’uovo o integrale, riso, gnocchi, crespelle, lasagne e cannelloni.

E vista l’occasione speciale, perché non decorare i primi piatti pasquali con bellissimi fiori?



Di seguito trovate la lista dei fiori commestibili con una indicazione di massima del loro sapore. Se scegliete di cospargere il piatto con i petali di un fiore dovrete assicurarvi che il sapore si abbini bene. Il consiglio in più poi è di inserirli nel piatto sempre all’ultimo momento prima di servirli o tenderanno ad appassire e “cuocersi” annerendo.

Tagete: fiore giallo acidulo e piccante con un fondo amarognolo



Rosa: dolce e delicata



Ginestra: fiore giallo zuccherino e mielose



Garofani: dolci e leggermente speziati



Margherite: hanno un gusto erbaceo



Primule: fresche ed erbacee



Camomilla: dolce e delicata



Pisello odoroso: fiore viola dolce e intenso

E se vogliamo seguire la tradizione più antica, non resta che dedicarci alla preparazione delle tagliatelle fresche, magari da donare agli ospiti come pensiero originale di Pasqua. Per far sì che sia una vera sorpresa, abbiamo pensato a una ricetta alternativa.

Ecco tutti i passaggi per preparare le tagliatelle integrali fatte in casa

Formate una fontana su una spianatoia con 500 grammi di farina integrale, formando una piccola conca al centro. Sbattete leggermente cinque uova in una ciotola con un pizzico di sale e aggiungetele poco alla volta alla farina. Impastate inizialmente con la punta delle dita e poi con le mani, fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo, aiutandovi eventualmente con qualche cucchiaio d’acqua (potrebbero volerci fino a 30 minuti). Mettete allora la pasta in una ciotola (o avvolgetela nella pellicola) e fatela riposare per circa mezz’ora prima di stenderla. A questo punto tiratela molto sottilmente con il matterello e arrotolate la sfoglia su di sè. A questo punto con un coltello ben affilato tagliate dei rotolini della grandezza di circa 5 mm, srotolateli e lasciatele asciugare in nidi.