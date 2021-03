piccoli-aiutanti,-grande-intelligenza

La casa del futuro nasce da una nuova visione del presente: gli stessi ambienti che solo un anno fa erano solidi per definizione e separati da muri invalicabili, oggi sono ambienti liquidi, chiamati a bilanciare condivisione e intimità, palestra e ufficio, aree per la connessione e per le attività scolastiche. In questa nuova architettura degli spazi, che è intellettuale prima ancora che materiale, la cucina ha scavalcato il soggiorno come locale più amato dagli italiani. È diventata il fulcro della vita quotidiana, stanza simbolo di bisogni primari e socialità: è il cuore, il foyer dell’abitazione, l’area creativa dove sperimentare e approfondire la conversazione. Ma parlare di case significa soprattutto parlare delle persone che ci vivono, e difatti la nostra abitazione rappresenta sempre una stimolante metafora dell’identità personale.

Flessibilità, tecnologia, sostenibilità: anche se i cardini del prossimo modo di abitare sono chiari, le nostre astrazioni devono fare i conti con un paradosso. Come l’Istat certifica da anni, infatti, le famiglie italiane si restringono e cresce l’abitudine a cercare residenze funzionali dalle dimensioni contenute. Luoghi in cui esprimere la nostra personalità, ma senza i limiti fisici delle destinazioni d’uso originarie. In quest’ottica, la cucina moderna è diventata la prima stanza a comunicare con le altre: un open space di fatto, in cui lo stile deve fondersi con il linguaggio complessivo, senza dominarlo. In presenza di spazi ridotti e condivisi, come negli appartamenti delle grandi città, il nuovo minimalismo della cucina può ispirare un ambiente rilassante e raffinato, dove il design dell’ambiente si rispecchia nella semplificazione degli spazi e negli strumenti: la cucina, finalmente, non è più “immobile”.

Downsizing ed efficienza però, devono essere raggiunti senza compromettere le prestazioni, la bellezza e il comfort. Nello spirito del “meno è meglio”, inoltre, le persone hanno cominciato a considerare l’impronta ecologica, partendo dalle abitudini alimentari e di conseguenza dagli utensili necessari per la preparazione del cibo. Abbandonando gli orpelli del passato, oggi la scelta si orienta su elettrodomestici compatti, belli da guardare ma facili da usare, a basso consumo energetico e che offrano la possibilità di preparare porzioni singole, eventualmente da trasportare senza complicazioni. Perché lo spazio non è un concetto immutabile, ma è determinato dalla nostra capacità di organizzarlo.

Gli elettrodomestici WMF KITCHENminis sono stati sviluppati non solo tenendo conto della maggiore consapevolezza dei consumatori, ma anche della tendenza all’acquisto verso prodotti più piccoli, sostenibili e potenti quanto i dispositivi più grandi. Trovano spazio in qualsiasi cucina – non importa quanto piccola – e possono essere facilmente combinati tra loro. I KITCHENminis sono stati lanciati per la prima volta nel 2014 e oggi la gamma conta sette generazioni di prodotti. Nel tempo ogni collezione si è incernierata su un focus diverso, interpretando lo spirito e le tendenze del momento.

WMF KitchenMinis®

La gamma è caratterizzata da alte prestazioni, purezza del design, compattezza e carattere dinamico: come la Aroma Coffee Maker Thermo to go, una macchina da caffè per cinque tazze. Grazie al timer può essere programmata in modo che il caffè sia pronto al risveglio, ma chi va di fretta può utilizzare il bicchiere da asporto, evitando imballaggi e tazze monouso. La caraffa e il bicchiere termico sono realizzati in acciaio Cromargan inattaccabile, e grazie all’isolamento WMF Keep Hot, conservano per ore il gusto aromatico del caffè. Entrambi i coperchi, con e senza manico, sono ermetici al 100%.

WMF KitchenMinis® Aroma Coffee Maker Thermo to go

L’essiccatore compatto Snack-to-go con base in Cromargan satinato, invece, è rivolto a chi sceglie un’alimentazione rispettosa dei cicli della natura: oltre a conservare gli alimenti (frutta, verdura, carne, erbe, funghi…) mantenendo intatte le proprietà nutritive attraverso la disidratazione, permette di preparare snack gustosi e salutari. È ecologico e sostenibile, perché abbatte gli sprechi. Consente un’essiccazione ottimizzata, è dotato di cinque griglie in Tritan e acciaio inossidabile e include nella confezione contenitori e forme in silicone per gustare le tue barrette muesli dove preferisci. Un altro importante alleato dell’alimentazione salutare è il Cuociriso con lunch box, adatto anche per lenticchie, quinoa, ceci e verdure delicate, grazie al doppio rivestimento interno antiaderente e all’inserto in Cromargan per la cottura a vapore. Il coperchio si inserisce a scatto sulla pentola, trasformandola in una comoda lunch box.

WMF KitchenMinis® Essiccatore Snack to go

Ma la gamma comprende, solo per citarne alcuni, anche Gelatiera 3in1, per chi desidera preparare sorbetti, gelati e yogurt in maniera naturale, 1 Egg Cooker, un piccolo e raffinato cuociuovo, una macchina per il popcorn (con il coperchio che si trasforma in un elegante vassoio da servizio) e il blender Smoothie to go, il cui corpo centrale diventa una pratica borraccia per frullati e centrifugati, a conferma dell’attitudine “dinamica” di tutta la gamma.

WMF My2Go

Ma si tratta sempre di un dinamismo intelligente, poiché consente di conservare il proprio stile alimentare e affermare la propria identità in ogni luogo. Appare dunque del tutto naturale che, a complemento ideale della gamma e per rafforzare il concetto di sostenibilità, WMF abbia presentato anche un nuovo set di posate, My2go, fornito in un astuccio realizzato in materiale riciclato e progettato appositamente per il “cibo in movimento”. Facile da maneggiare, leggero e confezionato in modo igienico, il set è l’alternativa ecologica alle tradizionali posate di plastica. Realizzato in Cromargan, contiene un coltello “smart” per tagliare e spalmare facilmente, una forchetta/cucchiaio (detta Göffel), un cucchiaio e una cannuccia riutilizzabile (con spazzola per la pulizia): un set che ti farà dimenticare le posate monouso, affermando le tue scelte anche quando non sei a casa. Perché con la gamma WMF To Go, la sostenibilità diventa l’ingrediente principale… di ogni tua ricetta.