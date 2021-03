morta-in-kenya-la-nonna-di-obama

NAIROBI – Mama Sarah Onyango Obama, nonna kenyana dell’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, è morta questa mattina presso il Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital di Kisumu. Aveva circa 99 anni, essendo nata intorno al 1922.

La sua scomparsa è stata confermata alla stampa locale dalla figlia, Marsat Obama, secondo cui la madre era stata ricoverata in ospedale domenica mattina. L’anziana donna era malata da tempo e aveva subito un ictus nel settembre dello scorso anno., in più aveva problemi di glicemia. La famiglia sta prendendo accordi per farla seppellire oggi stesso al cimitero musulmano di Kisumu.

“Mama Sarah Obama non era solo una matriarca, ma una figura materna per molte persone”, ha commentato al giornale The Nation il governatore di Kisumu, Anyang Nyong’o. “Era una filantropa che ha contribuito a procurare fondi per pagare la scuola a molti orfani e bambini vulnerabili. Ha anche sostenuto molte vedove. Possa riposare in pace”.

Raila Odinga, leader dell’Orange Democratic Movement, ha definito Mama Sarah “un simbolo della resilienza e della fiducia della donna africana, con una capacità unica di affrontare le sfide della vita”.