Migliaia di bambini stanno già testando il vaccino contro il coronavirus

Le case farmaceutiche stanno da tempo reclutando migliaia di persone sotto i diciotto anni di età e di diversi Paesi per testare l’efficacia dei loro dei vaccini contro il Coronavirus. Vogliono testarne la sicurezza e l’efficacia con diversi dosaggi e regimi. Sebbene il Covid non colpisca in particolar modo i più piccoli, gli esperti considerano un rischio lasciarli fuori, sia per la loro salute personale sia per quella di tutti: potrebbero diventare serbatoi da cui il virus può attaccare di nuovo.

I giovani costituiscono circa il 20 per cento della popolazione nei paesi più avanzati. La percentuale sale a quasi il 50 per cento in continenti come l’Africa. Ma, ad eccezione degli adolescenti di età compresa tra i 16 ei 18 anni in Israele, i minori sono stati esclusi dai piani di vaccinazione per motivi di urgenza, scientifici e anche di prudenza. Dall’inizio della pandemia, è stato dimostrato che il coronavirus attacca più gli anziani che i giovani persone. La scienza è anche molto chiara sul fatto che i bambini sono meno contagiosi, prendono un Covid più mite e sono meno contagiosi. Quindi, la riduzione della mortalità tra gli anziani è stata data come priorità.

Inoltre, la pratica scientifica nella sperimentazione di nuovi vaccini si basa sulla prudenza. Il dottor Alberto Borobia, coordinatore dell’unità di sperimentazione clinica presso l’ospedale La Paz di Madrid, afferma: “Partiamo sempre con una popolazione tra i 18 ei 65 anni. Si prosegue poi con gli adulti con patologie e gli over 65. E quando confermi sicurezza ed efficacia, ti espandi agli adolescenti, ai bambini e finisci con le donne incinte ”.

Moderna ha annunciato la scorsa settimana che stava iniziando a iniettare il suo siero nei 6.750 bambini in Canada e negli Stati Uniti che partecipano a KidCOVE, la versione per bambini del suo studio sui vaccini. Punteranno i bambini di età compresa tra 6 mesi e 12 anni, testando diverse quantità di farmaco.

Anche l’americana Pfizer sta già inoculando il suo vaccino a RNA ai minori. Lo scorso anno hanno incluso quasi 300 giovani di età compresa tra 16 e 18 anni nella loro sperimentazione. Adesso la stessa è stata estesa a 2.259 adolescenti di età compresa tra 12 e 15 anni. Ma questa settimana hanno iniziato la vaccinazione di 144 bambini di età pari o inferiore a 11 anni. Dopo questo studio di fase I (sicurezza), lo estenderanno ad altri 4.500 bambini. Sharon Castillo, una portavoce della Pfizer, afferma che estenderanno i processi in Europa. “Speriamo di avere risultati durante la seconda metà del 2021”, dice.