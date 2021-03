Madonna esce allo scoperto, il web è scioccato – FOTO

Madonna esce allo scoperto con un’immagine sorprendente sul web. Dopo aver sospeso il suo tour nel 2020 la regina del pop torna alla carica

(Instagram)

L’anagrafe dice che ad agosto compirà 63 anni, ma lei non ha mai guardato in faccia ai numeri e nemmeno a quello che dice lo specchio. Non è stato un anno facile per Madonna, piegata come tutti dalla pandemia e costretta per lungo tempo ai box da un grave infortunio al ginocchio. Ora però la regina del pop è tornata ed è in grandissima forma.

Nell’occasione Madonna ha deciso di rispolverare la sua anima più trasgressiva e trasformarsi. A due anni dal lancio dell’ultimo album, che portava lo stesso nome dato anche al tour, è tornata a vestire i panni di Madame X. Quella è al sua personalità più sconvolgente e sensuale, provocatoria come è stata lei fin dall’inizio della sua carriera quasi quarant’anni fa.

Reggiseno con spalline, biancheria intima di pizzo nero e un cappello da motociclista: tutto qui, in primissino piano, e l’effetto è scioccante ma bellissimo. “E ora per un momento di riflessione personale ………….. Madame X”, scrive lei senza specificare altro. Riflessione sulla vita ma anche sulla sua carriera. L’infortunio al ginocchio che l’aveva costretta a stoppare il tour ad inizio marzo 2020, quando era a Parigi, è alle spalle. Ha voglia di ricominciare e quale modo migliore di dimostrarlo?

Il primo progetto concreto di Madonna intanto è su Netflix. A trent’anni dal primo ma anche documentario dedicato alla sua vita e ai suoi tour (‘A letto con Madonna’), arriverà quello girato durante il ‘Madame X tour’, tra il settembre 2019 a New York e l’8 marzo 2020 a Parigi.

L’artista però sta anche lavorando ad un vero biopic, con una sceneggiatura che sta scrivendo insieme a Diablo Cody (premio Oscar per Juno nel 2008). Le indiscrezioni dicono che sarà direttamente lei a curare la regia, mentre i casting per il ruolo principale sono già aperti. Una candidata forte è Florence Pugh, 25enne attrice britannica che ha interpretato Amy nel film Piccole donne del 2019 (candidatura al Premio Oscar come miglior attrice non protagonista).