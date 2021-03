luna-piena-e-super-rimorchiatori-per-sbloccare-suez:-la-ever-given-finalmente-si-muove

L’aiuto della luna piena ha iniziato a sbloccare l’impasse del Canale di Suez. Alle 5.40 di stamattina – grazie al lavoro di 12 rimorchiatori e all’acqua salita grazie a un picco di marea di 2,1 metri – la Ever Given, la portacontainer arenata tra le due sponde da martedì scorso ha iniziato lentamente a spostarsi. ”Eliche e timone sono ora in grado di funzionare”, ha annunciato la società di gestione. La nave si è già mossa di circa 30 gradi e la poppa è nel mezzo del canale. “Siamo all’80% della giusta direzione”, hanno detto le squadre di soccorso che hanno festeggiato all’alba facendo suonare a lungo le loro sirene anti-nebbia. Il premier egiziano Abdel Fatth Al Sisi ha fatto loro i complimenti su Twitter: “Grazie a mani egiziane – ha cinguettato – garantiremo il passaggio di beni e merci al mondo intero”. Boskalis, invece,la società responsabile del salvataggio – è molto più prudente: “La buona notizia è che la poppa è libera – ha scritto in una nota -. Ma non bisogna cantare vittoria, la parte più difficile deve ancora venire”. Per raddrizzare la nave del tutto saranno decisive le prossime ore e l’arrivo in loco di due super-rimorchiatori d’altura – l’olandese Alp Guard in azione da ieri sera e l’italiano Carlo Magno arrivato alle sei di stamattina – sarà fondamentale per l’ultima fase. E in effetti dopo qualche ora la doccia fredda: la Ever Given si è rimessa di traverso.



Alp Guard e Carlo Magno – che insieme hanno una potenza di 400 tonnellate – si sono agganciate alla poppa della nave incagliata. A prua lavora la Ezzat Adel. E con la nuova super-alta marea di 2,08 metri delle 11.42 di oggi (tra una settimana l’altezza sarà di 1,7) si cercherà di raddrizzare completamente la Ever Given, per poi trainarla dopo tutte le verifiche del caso verso il Grande lago Amaro, lo specchio d’acqua a metà canale, consentendo la riapertura del corridoio di 193 km. che collega Mediterraneo a Mar Rosso. Le navi in attesa di passare sono ormai oltre 350.



Le difficoltà delle ultime ore mostrano come l’ultima fase dell’operazione sia ancora delicatissima. L’acqua di zavorra e gran parte del carburante all’interno della gigantesca imbarcazione spiaggiata (lunga 400 metri) sono stati infatti levate nei giorni scorsi con pompe idrauliche per alleggerire lo scafo e facilitare il recupero. La nave quindi, una volta riportata a galla, rischia di essere molto instabile. I nove piani di container impilati sul ponte (sono 20mila in tutto) portano l’altezza dello scafo dall’acqua a 60 metri. E tutte le manovre vanno fatte con molta attenzione per evitare di peggiorare la situazione sbilanciando la Ever Given.