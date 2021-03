Spread the love











A Live non è la D’Urso la conduttrice indaga sui viaggi all’estero dei Vip in barba ai divieti. Ecco come si sono giustificati. Bufera sulla giornalista e DJ Jo Squillo. La bionda 58enne è stata ospite a Live non è la D’Urso da Barbara D’Urso per spiegare cosa ci facesse alle Maldive durante il lockdown. […]

L’articolo Live non è la D’Urso, Jo Squillo fa festa alle Maldive, scoppia la polemica proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...