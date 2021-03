Live Non è la d’Urso, Guenda Goria: non sono più single

Che cosa ci fa Guenda Goria a Sharm el-Sheikh? Per quale motivo non è come tutti (quasi) gli italiani a casa? La ex concorrente del Grande Fratello Vip die di essere in Egitto per lavoro, per promuovere il turismo. In collegamento con Barbara d’Urso a Live Non è la d’Urso fa anche una rivelazione inaspettata sulla sua situazione sentimentale…

Guenda Goria non è più single. La ex concorrente del Grande Fratello Vip, figlia di Maria Teresa Ruta, è stata ospite, il collegamento da Sharm el-Sheikh, con Live non è la d’Urso. L’artista, che come ben sappiamo in questo momento è completamente bloccata nel lavoro per via della chiusura dei teatri e l’impossibilità di fare musica, è andata in Egitto insieme con Giovanni Ciacci per promuovere il turismo italiano.

Guenda Goria con le amiche a Sharm el-Sheikh

Ma, mentre lo scenografo e costumista dal pizzetto azzurro è tornato in Italia dopo tre giorni di convention ed è stato ospite di Barbara d’Urso con tanto di referto del tampone anche in arabo e di dichiarazione di lavoro in Egitto, la figlia della Ruta si è mostrata in collegamento dall’estero: avendo lei casa a Sharm el-Sheikh, ha deciso di fermarsi anche per la Pasqua, invitando due sue carissime amiche.

Gli scatti e le storie che ha postato su Instagram hanno fatto infuriare molti utenti del web che sostengono che lei, come tante altre influencer, stiano andando all’estero con la scusa del lavoro ma in realtà sono lì per puro divertimento, alla faccia di chi non se lo può permettere ed è costretto in casa o in ospedale.

Guenda, inaspettata rivelazione

Dopo essersi giustificata, sostenendo che le immagini e i video non sono altro che una promozione delle bellezze locali (Guenda si immortala mentre fa sport, mentre cammina nelle acque cristalline, mentre prendo il sole), la Goria, incalzata dagli ospiti della Carmelita Nazionale, ha fatto una dichiarazione shock: “Potrei aver trovato l’amore”.

Fermi tutti! Barbara zittisce tutti e chiede spiegazioni. Guarda sorride e dice: “C’è una bellissima luna in cielo. Diciamo che prima ero totalmente single, adesso un po’ meno”. Maria Teresa Ruta, ospite in studio, sente la notizia e si porta la mano alla fronte, come stesse apprendendo anche lei live la rivelazione della figlia.

“Ma hai ripescato Telemaco?”, le domanda Barbara d’Urso. “Non è detto”, replica Guenda, che lascia dunque tutti in sospeso.