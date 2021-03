isola-dei-famosi:-carolina-kostner-naufraga?

Appesi i pattini al chiodo, Carolina Kostner naufragherà all’Isola dei famosi? La plurimedagliata campionessa azzurra è pronta dunque per essere inserita tra gli sportivi che hanno scelto la tv come piano B? Secondo il direttore Riccardo Signoretti la pattinatrice sarebbe pronta a sbarcare in Honduras per la sua prima partecipazione a un reality show…

Anche Carolina Kostner verso l’Isola dei famosi? Sembrerebbe esserne certo Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, che sul suo profilo Instagram ha sganciato la bomba. Dopo aver fatto i nomi di Emanuela Tittocchia, attrice, conduttrice e opinionista di Barbara d’Urso e Federica Panicucci a Mattino Cinque, e di Giorgio Maletti, ex cavaliere di Uomini e donne ed ex di Gemma Galgani, ecco ora il nome della pattinatrice azzurra.

La Kostrer come tanti sportivi attratta dalla tv

Leggi anche: Carolina Kostner, “Icenonice”: ecco la nuova linea di abiti sportivi

Per la Kostner si tratterebbe della prima partecipazione a un reality show e si aggiungerebbe ai campioni che hanno appeso al chioso l’attività agonistica per dedicarsi al mondo televisivo (pensiamo a Filippo Magnini, che è diventato commentare sportivo e ha partecipato a MasterChef Celebrity, a Marco Maddaloni, vincitore dell’Isola dei famosi 2019, a King Toretto Daniele Scardina, che ha lasciato il ring per Ballando con le stelle, a Paul Gascoigne, attualmente naufrago sull’Isola, Stefano De Martino, che da ballerino è diventato conduttore, solo per citarne alcuni).

La tv nel futuro di Carolina?

Adesso sembrerebbe dunque arrivato il tempo di vedere la Kostner in un nuovo habitat, quello molto ostile di Cayo Cochinos. Come si troverà sull’Isola dei famosi?Come si relazionerà ai nuovi compagni di avventura? E come sarà accolta dagli altri naufraghi? L’infortunio che l’aveva costretta a uno stop forzato e doloroso non era riuscita a fermarla del tutto e infatti Carolina nel 2016 era tornata a gareggiare. Ma un nuovo infortunio sembra proprio averla indotta a valutare seriamente il ritiro. L’Isola sarà l’inizio di un nuovo percorso professionale?