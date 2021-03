L’insalata con bottarga di Muggine, sedano, lamponi e menta può fungere da antipasto o da contorno leggero e sofisticato. La presenza della bottarga gli conferisce un sapore unico, e un sentore di iodio che rende questo piatto perfetto anche come accompagnamento a una grigliata di pesce estiva.

La bottarga è la sacca ovipara del tonno o del cefalo che viene estratta, lavata, salata e stagionata; quella del cefalo muggine è considerata la più pregiata. Molto spesso viene grattugiata come condimento per la pasta, a volte accompagnata dalle le vongole ma, in Sardegna, sua patria, viene servita anche come antipasto a fettine, accompagnata con verdura fresca.

Ingenerale è un prodotto molto ricco di sale, dunque in questa ricetta il sale aggiunto è pochissimo, e, al classico sale fine, si è preferito la fleur de sel, la crosta più superficiale che affiora nei bacini di decantazione delle saline: è un sale dolce e dal sapore delicato.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

1 pezzetto Bottarga di muggine

4 Gambi Di Sedano la parte del cuore

12 Lamponi

8 foglioline Menta

qualche foglia Insalata o lattughino

q.b. Olio Extravergine D’Oliva

q.b. Limone

q.b. fleur de sel

q.b. Pepe

Preparazione

Per preparare la ricetta dell’insalata con bottarga di Muggine, sedano, lamponi e menta, cominciate dalla bottarga e ricavatene 16 fettine sottili.



Lavate bene il sedano, la menta, l’insalatina e i lamponi.



Riducete il sedano a rondelle e spezzettate a mano le foglie di menta.



Preparate un’emulsione sbattendo 4 cucchiai abbondanti di olio EVO con 1 cucchiaino di succo di limone, sale e pepe.



Componete il piatto mettendo qualche foglia di insalatina, 1 gamba di sedano, 4 pezzetti di bottarga, 3 lamponi e 2 foglioline di menta, condite con l’emulsione, poche scaglie di sale e servite subito.