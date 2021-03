Ilary Blasi, il pubblico sbotta dopo la puntata: “Non mi fa ridere” -L’EPISODIO

Giovedì sera è andata in onda un altro episodio dell’Isola dei famosi, anche ieri Ilary Blasi si è fatta riconoscere, ma c’è a chi non piace

Isola dei famosi (screenshot video)

E’ stata una puntata pazzesca sotto ogni punto di vista, Ilary Blasi e gli opinionisti Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi hanno fatto divertire il pubblico italiano con tante battute e non solo. L’Isola dei famosi è appena iniziata e la conduttrice si è già fatta conoscere, d’altronde non poteva essere diversamente. Gli autori l’hanno scelta anche per questo. L’ex letterina non perde occasione di mostrarsi per quella che è, genuina e spontanea, solo che a volta queste sue caratteristiche a qualcuno non piacciono.

LEGGI ANCHE>>>Isola Dei Famosi, interviene la produzione con un comunicato: “Il naufrago rischia”

Ilary Blasi: un altro episodio da censurare?

La conduttrice Ilary Blasi (Getty Images)

LEGGI ANCHE>>>Isola dei Famosi, slitta l’arrivo di un amato concorrente: la nuova data

Se nella prima puntata la gaffe di Ilary, quella sulla patata, poteva sembrare una cosa divertente e spontanea, per questo ha preso anche un tapiro da Striscia la notizia, l’episodio della seconda serata invece non è piaciuta. In diretta infatti, la conduttrice invece che nominare la Palapa ha detto casa, alludendo al Grande Fratello. Anche questa volta è stata ripresa dagli opinionisti e lei stessa ha esclamato scherzando: “Vittorio Staffelli, il tapiro portamelo direttamente qui”. Una battuta simpatica che a quanto pare non ha fatto ridere e molte persone sul web non hanno perso occasione di commentare l’evento: “Palesemente studiata a tavolino, non mi fa ridere”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Ma c’è di più, molti reputano la conduttrice inadatta e impreparata, dalla scaletta pronta e senza improvvisazione. C’è chi invece vede in Ilary, la regina delle presentatrici: “Sia lodata sempre!!”. Una novità questa Isola che lascia spazio a tante opinioni contrastanti e pareri diversi accumunati da una sola cosa: Tommaso Zorzi piace a tutti.