“georgia-razzista”,-lo-sport-americano-prepara-il-boicottaggio

NEW YORK – Quando giovedì ha messo la firma sulle 98 pagine della legge sulla limitazione del voto in Georgia, il governatore repubblicano Brian Kemp aveva avvertito: “I demonizzatori ci attaccheranno grazie all’appoggio dei loro amici nei media nazionali”. Quattro giorni dopo i “nemici” di una legge tra le più restrittive d’America, soprattutto nei confronti di poveri e afroamericani, potrebbero arrivare da due mondi insospettabili: il baseball, uno degli sport meno black d’America, e il golf, amato in modo maniacale dal primo sostenitore della legge, l’ex presidente Donald Trump.

Il direttore esecutivo dell’associazione giocatori di baseball, Tony Clark, ha detto di “non vedere l’ora” di discutere la possibilità di portare via dalla Georgia il Midsummer Classic, l’All Star game che vedrà in campo le stelle del baseball, in programma il 13 luglio a Atlanta. “I giocatori hanno piena consapevolezza di cosa sta succedendo – ha detto Clark – non ne abbiamo ancora parlato con la lega ma non vediamo l’ora di farlo”. Il Los Angeles Times ha chiesto, in un editoriale, di spostare l’evento. Il regista di “Le Mans ’66 – La grande sfida”, James Mangold, ha minacciato di non girare più film in Georgia, altri invitano a boicottare la Coca Cola, la cui sede è nello Stato del sud, mentre il senatore repubblicano Lindsey Graham ha parlato di “legge senza senso”.

La svolta nella protesta potrebbe arrivare da uno sport non così plebeo e non così popolare per le battaglie civili. La National Black Justice Coalition ha chiesto alla Pga Tour di fermare l’Augusta Master, uno dei tornei di golf più importanti al mondo, in programma in Georgia dall’8 all’11 aprile al National Golf Course di Augusta. “La nuova legge che limita il diritto di voto – scrivono i vertici dell’organizzazione per i diritti civili – vuole far tornare neri e poveri al ruolo di cittadini di seconda classe”. Hanno rivolto un appello ai giocatori perché boicottino l’evento in segno di protesta. “Il Pga Tour e il Masters Tournament – aggiungono – hanno preso posizione sui temi razziali, ora ci aspettiamo atti concreti”.

In attesa che il Pga Tour spieghi cosa farà, ha parlato il giocatore americano più famoso dopo Tiger Woods: Trump. L’ex presidente si è congratulato con il governatore: “Con le elezioni truccate nel 2020 hanno capito che non possiamo permettere che si ripeta. Peccato solo che questi cambiamenti non siano stati fatti prima”. La legge prevede una limitazione del voto per corrispondenza, la riduzione dei box dove depositare le schede prima della giornata elettorale e il divieto di portare cibo e acqua a chi è in coda davanti ai seggi. Il presidente Joe Biden, che a novembre ha vinto in Georgia grazie anche alla grande partecipazione al voto, ha definito la legge “anti americana”, chiamandola la “Jim Crow del 21° secolo”, riferimento a una serie di leggi segregazioniste in vigore fino al 1964. Il nome viene da ‘Jump Jim Crow’, una canzonetta caricaturale dell’800 in cui si prendevano in giro gli afroamericani.