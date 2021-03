Fabio, l’ex marito di Loredana Lecciso che l’ha iniziata alla carriera televisiva: Ecco chi è

Spread the love

Loredana Lecciso e il suo ex marito Fabio Cazzato. Ecco chi è e cosa fa

Loredana Lecciso la donna che conquistò Albano (Foto Facebook)

Loredana Lecciso è conosciuta al pubblico tv italiano per essere la nuova compagna di Albano, dopo il triangolo amoroso avvenuto tra i tre: lui, lei e Romina Power. Anche la storia poco chiara tra Albano e la stessa Lecciso, ha fatto chiacchere il pubblico del web e non solo, anche di numerose testate giornalistiche.

Un amore turbolento quello tra Albano e Loredana, che però sembra che sia ora tutto sereno tra i due, che hanno trovato la stessa alchimia di cui si erano innamorati. In un’intervista ha dichiarato di voler mettere a tacere tutti i pettegolezzi che circolavano, riguardante un eventuale separazione tra lei e suo marito, cosa assolutamente smentita, in quanto la Lecciso è sempre pronta a condividere i successi sia del marito e sia quelli di sua figlia Jasmine, vista protagonista con suo papà a The Voice Senior.

Jasmine e Bido quale nome è Albano Junior sono i due figli della Lecciso nati dal matrimonio con il cantante di Cellino San Marco. Ma non tutti sono a conoscenza che la donna dei gossip era sposata prima con un altro uomo.

Loredana Lecciso e il matrimonio passato con Fabio

Loredana Lecciso e il suo matrimonio passato (Foto Instagram)

Prima del folle amore con Albano, non tutti sanno che la bella Loredana è stata innamorata di un altro uomo che le ha regalato la sua primogenita Brigitta. Negli anni 90, Loredana era legata all’uomo che la portò al successo: Fabio Cazzato.

Fabio Cazzato era un imprenditore televisivo legato con Loredana Lecciso nel matrimonio dal 1993 al 1996 ed è grazie al suo ex marito, che, oltre averle regalato una splendida figlia oggi 22enne, le ha dato la possibilità di iniziare la sua carriera televisiva.

L’uomo sembra non interessarsi al mondo del gossip e alle vicissitudini della famiglia Albano e dopo la separazione sembra sparito dalla scena gossip. La sua presenza nel mondo dello spettacolo è fondamentale: esso è il proprietario, e anche editore, insieme al fratello Antonio, dell’emittente tv leccese Canale 8 dal 1986.

Brigitta, nata dal matrimonio tra Fabio e Loredana, sembra avere un buonissimo rapporto sia con i genitori e sia con i suoi fratelli nati dal nuovo matrimonio di sua mamma e Albano che considera anche come un padre adottivo.