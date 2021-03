domenica-live,-paola-caruso-ha-un-nuovo-fidanzato

Spread the love

A Domenica Live, ospite di Barbara d’Urso Paola Caruso ha presentato il suo nuovo fidanzato, il pugile Dario Socci. La showgirl si è lasciata alle spalle due storie naufragate in modo turbolento: quella con Francesco Caserta padre di suo figlio Michelino e quella con Moreno Merlo. In studio tanta emozione e commozione.

Paola Caruso è nuovamente innamorata. Dopo le delusioni e lacrime versate per Francesco Caserta padre di suo figlio Michelino e quella con Moreno Merlo. E’ innamorata del pugile professionista Dario Socci. Un ragazzo che, a dispetto dello sport che fa, nella vita è timido, riservato ma sicuramente deciso. Volevo conquistare la bella showgirl calabrese e ci è riuscito.

“Le ho mandato un messaggio su Instagram – ha raccontato il pugile mentre si tiene mano nella mano con Paola – ma lei non mi ha risposto all’inizio”. Perché Paola non ha risposto subito al messaggio di Dario?

Leggi anche: Domenica Live, Paola Caruso: Imma voleva solo i soldi

“Ero traumatizzata dagli uomini, non ho risposto. Poi ho lavorato per un suo amico, ho fatto una sponsorizzazione a Salerno e lui è venuto”

E da lì è cominciato tutto. Ma per conquistarla, ha raccontato la showgirl calabrese nello studio di Barbara d’Urso a Domenica Live, ci è voluto un po’…

Paola Caruso ha baciato il suo Dario al secondo appuntamento

Con Dario Socci il primo bacio è avvenuto in auto, dopo due appuntamenti. Ma non è stato facile. Come ha raccontato a Barbara d’Urso, Paola Caruso era traumatizzata e impaurita dagli uomini.

“È stato lui a baciarmi. Prima magari ero io a prendere l’iniziativa, adesso invece… Non baciavo un uomo da due anni, da Moreno Merlo, da ottobre 2019. Perché mi sono fidata di lui? Non so, c’è qualcosa nei suoi occhi…”

Mentre Paola parla, racconta la loro storia, Dario Socci la guarda con occhi da innamorato. Lui in effetti si è detto molto preso. Lo dice con quella timidezza che ha colpito molto Paola. La coppia non nasconde di essersi vista solo cinque, sei volte, di essere ancora all’inizio della loro storia ma che ci sono tutti i presupposti perché possa andare avanti. Ora Paola si sente protetta. Non le succedeva da tanto tempo. E presto lo presenterà anche alle due sue mamme.

Potrebbe interessarti: Paola Caruso a Domenica Live ritrova la madre biologica

Prima di salutare, Barbara D’Urso ha voluto fare un regalo a Paola, un video con una lettera di Dario per la fidanzata. Momenti di grande emozione con Paola che alla fine scoppia in lacrime e, felice, lo bacia.