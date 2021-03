domenica-in,-mara-venier-dopo-lo-sfogo-di-katia-ricciarelli-sui-vaccini-dice-…

Spread the love











Ieri a Domenica In in collegamento da Venezia c’era Katia Ricciarelli che si è detta molto stanca della situazione riveniente dalla pandemia e ha raccontato della sua preoccupazione e della sua tristezza nel non essere ancora stata vaccinata nonostante la sua età, 75 anni.

Mara Venier ha preso posizione e ha chiesto l’intervento del governatore della regione veneto, Luca Zaia. Vediamo cosa è accaduto.

Katia Ricciarelli ospite da Mara Venier dice “Non mi hanno ancora vaccinata”

Ieri, tra i tanti ospiti della Venier, in collegameneto c’era anche Katia Ricciarelli che è intervenuta nel momento della trasmissione dedicata al covid.

Mara Venier ha detto di avere sentito telefonicamente Katia Ricciarelli e di averla sentita molto giù a causa della pandemia e della circostanza che , nonostante l’età non l’abbiano ancora vaccinata.

La Venier ha raccontato: “Ci siamo sentite in settimana e mi hai fatto preoccupare. Non mi piace vederti così, non mi piace sentirti così”.

Katia Ricciarelli ha detto: “Non mi vaccinano, mi sento abbandonata e ho paura …Mi sento persa. Ho paura di uscire”.

E poi, ancora: “Sono sempre stata una donna forte, ma adesso mi sento persa. Ho paura di uscire. Quando mi trovo a lavorare, ho il terrore, non ho più il coraggio di una volta. Mi sono chiusa. Ho paura dei sentimenti, una specie di lockdown anche per i sentimenti. Ho la sensazione che invece di diventare più buoni, stiamo diventando quasi più cattivi. Vediamo il nemico ovunque. Sono abbattuta e delusa. Sono 50 anni che canto, mi sembra di essere abbandonata da tutti. È una cosa vergognosa. Ho paura. Meno male che sono a casa col mio cagnolino, ogni tanto parlo con lui che mi capisce più degli esseri umani. Un po’ alla volta mi toccherà andare in manicomio. Sono fuori di testa!”.

La Venier chiede di telefonare a Zaia

Dopo aver raccolto lo sfogo dell’amica Ricciarelli, la Venier ha detto: “Chiedo a Zaia di fare un intervento, Katia ti vedo troppo giù. Chiamatemi Zaia, io qui c’ho il numero”.

Poi ha mandato la pubblicità e al ritorno ha detto: “Vedrai che adesso qualcosa si muove per te e per tutti quelli della tua età”.

Ospite dalla Venier a sentire lo sfogo della Ricciarelli c’era Francesco Vaia, direttore dello Spallanzani di Roma, che ha detto: «Nel Lazio sarebbe già stata vaccinata».

