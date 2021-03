crostata-con-verdure-e-salsa-olandese

Ingredienti PER LA CROSTATA

300 g farina

150 g burro

50 g zucchero

30 g nocciole

20 g Parmigiano Reggiano Dop

10 g semi di papavero

3 tuorli

sale

Ingredienti PER IL RIPIENO

350 g burro chiarificato

160 g cavolfiore

150 g finocchio

130 g broccoli

5 tuorli

4 carote

4 carciofi

limone

vino bianco

sale

scalogno

timo

aceto

olio extravergine di oliva

Durata: 1 h 15 min Livello: Medio Dosi: 4-6 persone

PER LA CROSTATA

Tritate le nocciole riducendole in polvere; mescolatele con la farina, il parmigiano grattugiato, i semi di papavero, lo zucchero, un pizzico di sale e il burro ottenendo un composto sabbioso. Impastatelo con i tuorli e 5 cucchiai di acqua fredda, modellatelo a palla, copritela con la pellicola e fatela riposare in frigorifero per 1 ora.

Stendete poi la pasta su un piano spolverato di farina fino a uno spessore di 3-4 mm. Adagiatela in uno stampo a cerniera (ø 22 cm), rifilate le parti debordanti e pizzicatela lungo il bordo, decorandolo; bucherellate il fondo con una forchetta, copritelo con carta da forno e riempitelo con legumi secchi o con le sfere per la cottura in bianco.

Infornate a 180 °C per 30 minuti circa. Sfornate, eliminate carta e legumi e lasciate intiepidire la crostata.

PER IL RIPIENO

Mondate le verdure; tagliate a spicchi finocchio e carciofi, a tocchi le carote, a ciuffetti broccoli e cavolfiore. Immergete i carciofi in acqua fredda con 1/2 limone per 10 minuti. Stufate i carciofi in casseruola con un goccio di vino bianco, ½ bicchiere di acqua, un filo di olio e un pizzico di sale. Lessate le carote per 5-6 minuti e scolatele; nella stessa acqua unite 1 cucchiaio di succo di limone e cuocetevi il cavolfiore per 3 minuti, il finocchio per 3-4 minuti, i broccoli al dente 6-7 minuti.

Preparate la salsa olandese: fondete il burro chiarificato. Unite in una piccola casseruola 35 g di acqua, 35 g di vino bianco, 35 g di aceto, 1 scalogno a fettine, 1 rametto di timo, fate bollire per 2 minuti, poi filtrate la riduzione ottenuta. Sbattete i tuorli con una frusta aggiungendo la riduzione, un pizzico di sale e continuate a lavorarli a bagnomaria; quando la salsa inizia a montare, togliete la ciotola dal fuoco e continuate a montare unendo a filo il burro chiarificato fuso.

Farcite la crostata alternando le verdure miste con cucchiaiate di salsa olandese; decorate a piacere con finocchietto e fiori eduli.

Accompagnate con uno spumante Metodo Classico da uve chardonnay che sta bene con le torte salate alle verdure. Il Trento Brut di Rotari è fragrante e fresco come solo i vini di montagna sanno essere.