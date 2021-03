coronavirus,-a-garessio-dati-stabili:-una-ventina-gli-attualmente-positivi

Stabile il numero degli attualmente positivi nel comune di Garessio: in paese, infatti, sono circa 20 i casi confermati di contagio da Covid un numero che, come sottolineato dal sindaco Ferruccio Fazio “si è stabilizzato da qualche giorno e che lascia sperare un graduale allentamento dei contagi. Questo non deve però indurci a atteggiamenti troppo rilassati: ricordo a tutti l’importanza del distanziamento sociale (2 mt) e della mascherina in ogni tipo di luogo chiuso”.

Il primo cittadino ha inoltre voluto fare una puntualizzazione per coloro che hanno ricevuto il vaccino: “Approfitto inoltre per rassicurare coloro che avendo ricevuto la dose del vaccino si trovino con sintomi febbrili e spossatezza: si tratta di una reazione immunitaria ordinaria di breve durata che non si prefigura assolutamente come positività al covid e che quindi non è pericolosa per i famigliari“.